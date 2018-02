Malek Jaziri créé l'exploit et élimine la tête de série n°1 Grigor Dimitrov au Tournoi ATP de Dubaï

Le tennisman tunisien Malek Jaziri a peut-être réalisé le plus grand exploit de sa carrière en éliminant le tennisman bulgare Grigor Dimitrov tête de série n°1 au Tournoi ATP de Dubaï.

Après avoir perdu le premier set 4-6, Malek Jaziri remporte le deuxième et troisième sets (7-5, 6-4) et se qualifie au second tour.

Avec 78% de points gagnés sur sa première balle, le tennisman tunisien a été héroïque sauvant 7 des 8 balles de break à son encontre.

Il y affrontera le néerlandais 42eme mondial Robin Haase. Âgé de 30 ans, le puissant droitier, qui a éliminé le français Quentin Halys au premier tour, semble être à la portée de Malek Jaziri actuellement 117eme au classement ATP.

Les deux joueurs s'affronteront pour la première fois sur le circuit professionnel.

Titulaire d'une Wild Card, Jaziri a obtenu sa meilleur performance à Dubaï en 2014 où il avait perdu contre l'Allemand Philipp Kohlschreiber en quart de finale.

Après un deuxième tour perdu contre le luxembourgeois Gilles Muller, Malek Jaziri peut espérer passer l'écueil du deuxième tour à Dubaï.

Dans une interview accordée au HuffPost Tunisie, le tennisman tunisien avait affirmé concevoir sa "profession comme un service militaire pour mon pays".

