Jacquemus dévoile "Le Souk", sa nouvelle collection inspirée de Marrakech

FASHION WEEK - La planète mode ne parle que de lui. Le créateur Simon Porte Jacquemus a créé l'évènement en dévoilant ce lundi 26 février sa collection automne-hiver 2018-2019 inspirée de Marrakech. Il donne ainsi le coup d'envoi de la fashion week parisienne, avec des créations aux tonalités solaires et estivales qui contrastent avec le froid glacial qui règne actuellement sur la capitale française.

L'hiver sera donc chaud pour Jacquemus. À travers "Le souk", le créateur français de 28 ans a choisi de ramener un peu de soleil du Maroc sur les podiums et bouscule les codes de la mode. Les mannequins ont ainsi foulé les marches du grands palais sur fond de Raï, un peu comme dans la médina.

Des sarouels revisités en jupes, des burnous aux allures de vestes et des djellabas réinterprétées en tuniques longues ou encore caftans façon robes nouées… La collection se dévoile comme une balade dans la médina. Capelines démesurées, coupes fluides et et palette solaire évoquant celle d'Yves Saint Laurent, balaient à coup de couleurs vives la grisaille hivernale.

"Souvent après un défilé, je pars au Maroc. Je fais de la moto. Je roule tellement que mes chemises, à la fin de la journée, sentent l'essence. Cet hiver, je me suis encore perdu dans les souks, je n'avais qu'une envie: faire mon été prochain ici. Je suis rentré à Paris et j'en ai fait mon hiver, ma collection d'hiver. Sans attendre, mon hiver chaud", a déclaré le jeune créateur sur Instagram et Facebook.

Couleur sable, ocre, safran, bleu ciel ou Marjorel, jaune ou encore blanc éclatant… Les nuances pastel font la part belle à la légèreté et à la féminité.

Originaire du sud de la France, le créateur, qui présente ses collections depuis 2012 dans le calendrier officiel de la Fashion Week parisienne, a profité de ce défilé pour annoncer le lancement d'une ligne dédiée à l'homme pour la prochaine Fashion Week qui aura lieu en juin prochain.

Autodidacte, Simon Porte qui avait entamé sa carrière de styliste en hommage à sa mère (dont la maison de couture porte le nom), vit la création comme une manière d'exprimer son amour, telle une poésie douce, naïve, presque juvénile. Il a choisi d'annoncer en portant un sweat affichant le message : "Nouveau job: L'Homme Jacquemus". Le rendez-vous est donc donné !