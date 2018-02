30 projets novateurs en compétition pour le FUTUR.E.S in Africa

INNOVATION - Plus que quelques jours avant le lancement du FUTUR.E.S in Africa, une manifestation autour de l'écosystème numérique qui sera organisée les 1er et 2 mars 2018 à Casablanca. Rendez-vous majeur du Maroc Numeric Cluster (MNC), l'événement s'inscrit dans le cadre du mémorandum signé entre le cluster marocain et son homologue français. Au programme, deux journées de rencontres et d’échanges sur les enjeux de trois secteurs en pleine transition numérique: éducation, santé et territoires.

Un robot humanoïde togolais pour améliorer l'éducation des enfants

Et pour illustrer concrètement les innovations dans ces secteurs en Afrique, FUTUR.E.S in Africa accueillera une trentaine de startups qui présenteront leurs projets. Les participants à cet événement pourront ainsi assister en direct aux démos prévues à cette occasion et tester les dernières solutions numériques développées en Afrique et en France.

Dans le secteur de l'éducation par exemple, les jeunes entrepreneurs n'ont pas manqué d'idées. C'est le cas de la startup togolaise Infinite Loop, qui a mis au point un robot humanoïde autonome ayant la capacité d’interagir et d’exprimer les émotions humaines dans le but d’améliorer l’éducation scolaire des enfants. Dans le même registre, un projet développé au Ghana par InvestED permettra aux populations ayant un faible niveau d’alphabétisation de bénéficier d’un apprentissage en ligne avec des contenus animés et personnalisés à travers une plateforme dédiée.

Camion de proximité pour les "déserts médicaux"

Côté santé, les projets présentés ont rivalisé d'ingéniosité pour répondre aux problématiques d'un secteur mal portant. Medtrucks, une initiative franco-marocaine propose ainsi une solution e-santé qui offre une médecine de proximité personnalisée aux personnes issues des régions enclavées. Ces "déserts médicaux" sont couverts par un camion d'une capacité de 5 lits qui va s'appuyer sur une application de cartographie pour repérer les patients et tracer des itinéraires qui permettra de tous les relier.

Et pour les cas qui demandent une expertise médicale poussée, la startup malienne Bogou a pensé un outil de télédiagnostic à distance, permettant aux professionnels de santé de demander un avis secondaire ou de l’aide à la décision à d’autres professionnels plus spécialisés.

Le développement territorial à l'honneur

Enfin, dans le cadre du développement des territoires, 14 projets seront présentés. De la gestion de la circulation à travers la collecte des données de trafic routier pour minimiser le temps d’attente des conducteurs (startup SDC), à l'application mobile pour parking intelligent (Smart Parking ENSEM), en passant par le développement agricole grâce à une sonde qui analyse le sol pour les petits et moyens agriculteurs (Smart Agriculture), les programmes novateurs sont légions.

À noter qu'en plus des rendez-vous B To B, la manifestation prévoit également une cérémonie de remise de prix pour les startups sélectionnées. Cérémonie à laquelle prendra part le président de la région Caasablanca-Settat, Mustapha Bakkoury ainsi que Valérie Pécresse, présidente de la région Paris Île-de-France.