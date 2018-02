Casa Fashion Show: Bienvenue dans les Eighties

MODE - Voilà déjà 6 ans que le Casa Fashion Show promeut la ville blanche en tant que capitale de la mode. Devenu un véritable rendez-vous de la mode au Maroc, l'événement porté par Kenza Cheddadi se veut le reflet d'une société plurielle et avant-gardiste, jonglant entre ses racines orientales et sa culture occidentale. Le 21 avril prochain, le Casa Fashion Show prendra de nouveau ses quartiers au Sofitel Tour Blanche, l'occasion de dévoiler les collections printemps/été 2018 des griffes les plus prestigieuses, dont Etro, Carven, Sandro, Maje, Just Cavalli, Elisabetta Franchi ou encore Hôtel Particulier, le temps d'une soirée qui nous replongera dans les années 80.

Et opslag delt af Kenza Cheddadi (@casafashionshowofficial) den 17. Apr, 2017 kl. 9.01 PDT

Pour célébrer son 6e anniversaire, le Casa Fashion Show jouera la carte de l'exubérance et de l'audace. Fantaisie, color blocs et imprimés à profusion… l'événement rendra hommage aux Eighties. Exit le minimalisme, place à la joie et à l'extravagance, le tout dans une ambiance éclectique et conviviale.

Invitée de cette 12e édition, la chanteuse, Jennifer signera son retour à Casablanca, accompagnée d'un tout nouveau parrain, dont le nom est encore tenu secret. Les top models Vika Bronova et Lourdes Coteron viendront également illuminer la soirée. Le show comptera enfin sur la présence de Valérie Bègue, ex Miss France.

Et opslag delt af Kenza Cheddadi (@casafashionshowofficial) den 3. Apr, 2016 kl. 4.11 PDT

Un événement qui met en lumière l'ambition et le talent, en mettant en lumière deux créateurs marocains de renom, aux styles singuliers. Saad Ouadrassi et Siham Sara Chraibi revisiteront ainsi la robe du soir à travers des créations poétiques et sensuelles. Invité d'honneur de cette édition, Jean Claude Jitrois, bien connu des amateur de cuir, proposera quant à lui une collection oscillant entre insolence et élégance.

Le show sera suivi, dimanche 22 avril en début de soirée, d'un showcase privé avec la chanteuse Jenifer.