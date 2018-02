Fermez les yeux: c'est comme si les vrais Beatles chantaient dans le métro (VIDÉO)

INSOLITE - "Eight days a weeeeek!" Le son est bluffant sur la vidéo publiée par Matt Whitlock, un internaute manager de groupes, dimanche 25 février. On y voit deux jeunes hommes reprendre la chanson des Beatles avec des voix si proches de John Lennon et Paul McCartney que s'en est troublant, comme le montre notre vidéo au-dessus de l'article.

Ils s'appellent Rahiem et Amiri Taylor et les frères jumeaux jouent habituellement leur pop psychédélique dans des salles de concert, mais ils chantent régulièrement les Beatles dans le métro new-yorkais.

La ressemblance vocale entre eux et le groupe anglais est telle que certains ne veulent pas croire à leur performance, mais après avoir vu les vidéos tournées par d'autres usagers des transports en commun, aucune triche ne saute aux oreilles, ce qui a ravi les mélomanes et les fans du quatuor de légende:

Oh My God I remember the first time I heard them on the train at first I was like OH MY GOD another person to fuck up my train ride with their instruments then I heard them sing I was so happy THE TRAIN PASSENGERS were so happy we loved it and wanted more

— StarsandCats (@Stars_and_cats) February 26, 2018