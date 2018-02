Algérie-Turquie: signature de sept accords de coopération dans divers domaines

ALGIERS, ALGERIA - FEBRUARY 26: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan (L) shakes hands with Prime Minister of Algeria Ahmed Ouyahia (R) during their meeting in Algiers, Algeria on February 26, 2018. (Photo by Kayhan Ozer/Anadolu Agency/Getty Images) | Anadolu Agency via Getty Images

L’Algérie et la Turquie ont signé, lundi à Alger, sept accords de partenariat, de coopération et mémorandums d'entente, à l’occasion de la visite officielle de trois jours qu'effectue en Algérie le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan.

Signés en présence du président turc et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que de plusieurs ministres des deux pays, ces accords concernent les secteurs des hydrocarbures, l'enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l'agriculture.

Un protocole de coopération pour le développement de la langue turque en Algérie entre l'université de Sétif et l'Institut Yunus Emre, a été signé par le directeur de la coopération et des échanges inter-universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Arezki Saidani, et le directeur général de l'Institut turc, Seref Ates.

Le deuxième accord signé porte sur un mémorandum d'entente et de coopération entre l'entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques Ronesans et Bayegan dans le domaine des hydrocabures. L'accord a été paraphé par le le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et Irman Ilicak, P-dg du groupe turc Ronesans.

Un autre mémorandum d'entente et de coopération a été paraphé par M. Ould Kaddour et Burhan Ozcan, P-dg de la firme turque Botas.

Un accord sur un programme de coopération dans le domaine du tourisme a également été signé par le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri et son homologue turc, Numan Kurtilmus.

Un accord portant sur la protection du patrimoine culturel commun a été paraphé, à la même occasion, par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et M. Numan Kurtilus.

Dans le domaine de l'agriculture, un protocole d'entente a été signé par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazgui et le ministre turc de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage, Ahmet Esref Fakibaba.

Un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique des relations internationales (IDRI) du ministère des Affaires étrangères et l'académie diplomatique turque du ministère des affaires étrangères a été également signé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et son homologue turc, Mevlut çavusoglu.

Le président turc a entamé lundi une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d'Etat et les travaux entre les délégations des deux pays permettront à l'Algérie et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel.

Les discussions qui auront lieu entre les membres des deux délégations ainsi que le Forum d'Affaires, qui regroupera un grand nombre d'entreprises algériennes et turques, ne manqueront pas de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies algérienne et turque.

