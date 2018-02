Encore une fois, la Tunisie a brillé avec ses chefs cuisiniers lors d'une compétition internationale de haut niveau, tenue du 22 au 25 février 2018, en Turquie.

Quatre médailles ont été décrochées lors du Festival international de la gastronomie à Istanbul, rapporte radio Tataouine dans un post publié dimanche sur sa page Facebook.

En effet, les chefs Yassine Korty et Nessrine Ben Slimene ont remporté une médaille d'argent alors que les chefs Youssef Bouzid et Fedi Houij ont décroché le bronze.

Tous membres de l'association Maîtres des Saveurs et Gastronomie de Tunisie, ils ont réussi, ainsi, à séduire les membres du jury en présentant des plats tunisiens atypiques et se démarquer des autres candidats. Ils ont choisi le terfasse, le yazoul et le Hrouss comme ingrédients phares de leurs plats présentés lors des épreuves.

Le Chef Yassine Korty qui a glané une médaille d’argent, a, en effet, épaté les papilles des membres des jury en leur proposant une spécialité tunisienne à base de “Mesfouf au sorgho” et une “bouza” aux noisettes.





Près de 1500 participants venus de différents pays ont pris part à l'événement et ont présenté plus de 77 plats afin de convaincre le jury, composé de plus de 300 juges.

Créée en janvier 2014, l’association Maîtres des saveurs et gastronomes s’est fixée comme objectif de mettre en valeur la cuisine tunisienne du terroir, selon les normes professionnelles, tout en préservant son authenticité.

L’année dernière, l’équipe tunisienne a remporté la médaille d’or lors d’une compétition similaire en Turquie.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.