La présence remarquée de la Tunisie au Salon International de l'Agriculture de Paris (PHOTOS)

La Tunisie participe au Salon International de l’Agriculture (SIA) qui se tient à Paris du 24 février au 04 mars 2018.

À cette occasion, une journée a été dédiée à la Tunisie, pendant laquelle le ministre de l’Agriculture des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a rencontré des représentants de la grande distribution française (Auchan et Lidl), pour discuter de la présence des produits agricoles tunisiens phares dans les grandes et moyennes surfaces françaises.

Il a ainsi été décidé de mettre en place deux programmes, à savoir:

L'adoption de l’approche filière responsable en impliquant tous les intervenants de la chaine de valeur des produits phares tunisiens. L’approche filière responsable consiste en la garantie de la qualité du produit, la juste rémunération des producteurs et la promotion des produits qui participent à la préservation des ressources hydrauliques. Le développement de l’approche tripartite qui part de l’éleveur jusqu’au commerçant en passant par l’industriel qui assure un produit à forte valeur ajoutée.

Dix exposants tunisiens représentant des investisseurs privés et des groupements professionnels prendront part de ce rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole. Avec un stand de 80 m2, la Tunisie compte mettre à l’honneur ses produits agricoles et sa gastronomie authentique.

Des produits du terroir, de l’huile d’olive, des dattes, des agrumes … seront ainsi mis en avant pour séduire les papilles des visiteurs et ravir le public.

Revivez le Salon en photos dans le Diaporama ci-dessous.





Journée de la Tunisie au Salon International de l'Agriculture, Dimanche 25 février 2018.

Journée de la Tunisie au Salon International de l'Agriculture, Dimanche 25 février 2018.

En 2017, 97 agriculteurs tunisiens ont participé au Salon International de l'Agriculture avec le soutien de l’UTAP, indique le vice-président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Anis Kharbeche en précisant que ces derniers n'ont pourtant pas occupé de stand. Par ailleurs, un stand d’une dizaine de mètres carrés avait été aménagé pour promouvoir la maltaise tunisienne.Comme chaque année, Paris célèbre l'agriculture durant 9 jours. L'année dernière, environ 1300 éleveurs se sont partagés 134.000m² pour exposer leurs ovins et bovins, produits laitiers et de la ferme, trésors de la mer et délices du monde. Plus de 3800 animaux étaient exposés au Salon pour le plus grand plaisir des 600.000 visiteurs.Pour sa 55ème édition, le Salon sera rythmé chaque jour par des animations et des concours visant à favoriser les rencontres et les découvertes autour du monde agricole. 11 pavillons seront dédiés à “l’Agriculture et aux Délices du monde”. Des pays comme le Maroc, le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Brésil seront présents à cet événement phare.