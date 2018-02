L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Belle en dessous

On dit que la lingerie est un révélateur de personnalité. Alors coton ou dentelle? Sexy ou sportwear? Minimaliste ou travaillée? Face à ce choix délicat, nous pouvons être très exigeantes. Et pour cause! La lingerie nous fait l'alléchante promesse de galber nos courbes, de révéler ce qu'il y a à révéler, tout en gommant nos défauts disgracieux. Elle agit à la manière d'un écrin, d'une ode à notre féminité et nous propose d'allier style, confort et désir de séduire. Il s'agit alors de ne pas négliger le pouvoir charnel d'une culotte en coton à imprimés colorés, d'apprendre à jouer avec la transparence d'un dessous étoilé et de s'amuser avec une paire de chaussette décalée. La lingerie nous offre un large panel de textures audacieuses, de coupes millimétrées et il ne tient qu'à nous de bousculer nos propres codes. Coup de projecteur sur la marque "Noo Underwear", qui fait un début très remarqué sur MSR en signant une collection espiègle et ultra féminine, aux modèles faussement sages et hautement addictifs. Mais un focus aussi sur d'autres marques phares du site telles que Love Stories, Maison Lejaby, La Nouvelle, Icône, et bien d'autres encore.

Être culottée

Dis-moi quelle culotte tu portes et je te dirais qui tu es ! MSR vous propose une sélection détonante qui fera frétiller le premier tiroir de votre commode et enverra valser la Bridget Jones qui sommeille en chacune d'entre nous. Froncée, à dentelles ou bucolique, chaque personnalité sera choyée. La femme fatale posera ses yeux sur un tanga en lurex aux détails sulfureux tandis que l'hyper active se sentira attirée par le coton d'un modèle sobre mais prometteur! Nos hommes se verront offrir un maintien irréprochable grâce à l'élasticité d'un boxer hype et logotypé ou d'un caleçon parachute bariolé.

Conjuguer maintien et glamour

Comment se sentir épanouie dans notre lingerie en alliant confort et sex-appeal ? Commençons par exemple par piocher dans d'affriolantes collections de soutien-gorge, aux airs précieux et incandescents. Noo Underwear, La Nouvelle, Lejaby ou encore Love Stories présentent des lignes glamour à souhait et surprennent par leur diversité de modèles angéliques, pas si innocents. Triangles, bandeaux et balconnets nous font de l'oeil et ne demandent qu'à être essayés. Assurément tendance, les bodys faits de dentelle manient l'art de la suggestion comme personne. Rien de tel pour électriser une assemblée, dès notre arrivée.

Se faire une beauté des pieds

Le style chevillé au corps, on mise sur les détails calibrés pour se tenir au chaud. Du léopard à l'irisé, de la résille aux imprimés malicieux presque enfantins, nos chaussettes donnent le LA. Tout en subtilité, elles laissent présager avec humour ou raffinement, notre état d'esprit. Le parfum que l'on souhaite donner à notre journée. Allier chaussette de sport fantaisiste à l'élégance d'un mocassin en cuir vernis, relève aujourd'hui du génie ! Un logo finement brodé, un coton organique rayé ou chevronné séduiront également un vestiaire masculin pointilleux.

S'endimancher

Exit pantalon de survet' informe et bouloché. Bye paire de chaussettes trouées et dépareillées. Pour looser avec chic et volupté, on opte pour un mélange des matières grâce à des pièces cocoon où se côtoient design et confort. Chaussettes côtelées à bouclettes, pyjamas laineux et ensembles fluides proposent des coupes zéro défaut où on aime se lover. Et pour un dimanche un brin plus croustillant, top en dentelle et mini short soyeux sauront mettre en lumière les reliefs de notre peau tout en valorisant une chute de rein sensuelle, quasi irrésistible.

