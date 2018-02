ILLUSION D'OPTIQUE - Il y a ceux qui saisissent instantanément, et ceux qui louchent pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, bon sang de bonsoir. Le selfie de cette internaute est de ces illusions d'optique qui vous retournent le cerveau, et font se dérober vos jambes.

C'est justement de jambes dont il est question ici. Publiées sur Twitter ce samedi 24 février, les deux photos de cette jeune femme ont déjà recueilli plus de 45.000 interactions et l'effet produit par la bande de son jogging n'y est pas pour rien. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la couleur de cette bande se confond parfaitement avec le sol, créant un effet d'optique déroutant.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) February 24, 2018

Comme l'ont fait remarquer de nombreux internautes, tout dans ces photos laisse croire que la jeune femme a deux très fines jambes.

yea i just combined vertical and horizontal stripes pic.twitter.com/YxizoRBERl — marisol (@milanoysl) February 24, 2018

stop i thought you were that fucking skinny, i thought the white stripe was the gap between ur legs i got so scared pic.twitter.com/YKAgOzXYmX — 𝗹𝗮𝘂𝗿𝗲𝗲𝗻 (@nialloutsold) February 24, 2018

"Stop, j'ai cru que tu étais vraiment très maigre, j'ai cru que la bande blanche était l'écart entre tes jambes, j'ai eu très peur"

for a second i thought the tan stripe on your joggers was the gap between your thighs and i ALMOST LOST IT — aria (@IaviedeIuxe) February 24, 2018

"Pendant une seconde j'ai cru que que la rayure sur ton jogging était l'écart entre tes jambes, et j'ai failli devenir folle"

i thought this was those skinny edits — 💋 (@ficklehoney) February 24, 2018

"J'ai cru que tes jambes étaient vraiment maigres"

OML SIS for a moment I was concerned about ur health and well being but nvm lmao stay slaying and in good health💕 — bbgrl yikess (@Cheonsa_of_kpop) February 25, 2018

"Oh mon dieu pendant un instant j'ai eu peur pour ta santé et ton bien-être mais tout va bien"

why was this the first thing that i thought of...😅 pic.twitter.com/qd21XgdMyX — Tyler Alt (@alt2102) February 25, 2018

"Pourquoi ai-je immédiatement pensé ça..."

L'illusion d'optique ne vous a toujours pas fracturé la rétine? Le montage ci-dessous devrait vous convaincre.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.