Ce détail permet à Damas et ses alliés de poursuivre les frappes sur la Ghouta orientale

SYRIE - La résolution réclamant "sans délai" un cessez-le-feu en Syrie après une semaine de bombardements intenses de Damas sur le fief rebelle de la Ghouta n'aura eu aucun effet. Dès ce dimanche 25 février, soit moins de 24h après le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, les frappes se sont poursuivies, sans pour autant provoquer étonnement ou indignation parmi la communauté internationale. Et pour cause: le ver était déjà dans le fruit - ou plutôt dans la résolution.

La résolution a été votée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, y compris la Russie qui soutient pourtant le président syrien Bachar al-Assad. Mais si les Russes, après avoir mis onze fois leur veto sur les résolutions relatives à la Syrie, ont fini par y mettre du leur, c'est parce qu'ils ont réussi à obtenir un compromis capable de justifier la reprise des bombardements.

Le texte des Nations Unies "réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins trente jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable" et "appelle à la levée immédiate des sièges de zones habitées dont la Ghouta orientale, Yarmouk, Foua et Kefraya".

Mais -dès la clause numéro 2- le texte "affirme que la cessation des hostilités n'a pas vocation à s'appliquer aux opérations militaires menées contre Daech, Al-Qaida et le Front Al-Nosra, et les autres individus, groupes, parties prenantes et entités associés à Al-Qaida ou Daech, et d'autres groupes terroristes, ainsi désignés par le Conseil de Sécurité."

Ce paragraphe reflète bien sûr la volonté onusienne de lutter contre les organisations terroristes. Mais il marque également la limite du texte: selon que l'on se place du point de vue de Bachar al-Assad (et ses alliés) ou de l'Occident, la définition de "groupes terroristes" varie. Dès cet instant, le cessez-le-feu peut être interprété comme chacun l'entend, et c'est très exactement ce que mettent désormais en avant les soutiens de Damas.

Groupes terroristes et/ou fiefs rebelles?



Les récents bombardements du régime syrien se sont concentrés sur la région de la Ghouta orientale, dernier fief rebelle à proximité de Damas. Après la répression de 2011, ces mêmes rebelles ont reçu le soutien de certains pays occidentaux.

Mais pour le président syrien, et c'est une constante depuis le début du conflit, ces rebelles sont aussi des "terroristes". "Qu'ils s'appellent État islamique, Nosra, qu'ils se disent modérés ou bien Casques blancs. Au point de vue national, nous n'avons pas de priorité", affirmait le dirigeant syrien en janvier sur RTL, où il était interrogé sur sa définition des terroristes.

Et comme l'a fait remarquer le journaliste spécialisé Wassim Nasr, pour le président syrien, les rebelles présents dans la Ghouta (mais aussi à Idlib, aussi visé par les frappes du régimes) font partie du groupe terroriste Al-Nostra, justement non concerné par le cessez-le-feu.

pr #Assad, Nosra est à Ghouta, à Hama et à Idleb. L’EI est à Yarmouk au cœur de Damas. Donc d’une certaine manière, et vu que personne n’ira faire le tri, ça va continuer et/ou les factions vont s’étriper pr montrer patte blanche comme en ce moment à #Idleb — Wassim Nasr (@SimNasr) 24 février 2018

Pour l'Iran, la Russie mais aussi la Turquie (qui intervient militairement dans la région d'Afrine), c'est un argument de poids pour continuer les frappes, tout en s'évitant les foudres de la communauté internationale.

"Nous respectons la résolution qui est une décision internationale (...) et le gouvernement syrien le respecte aussi", a indiqué ce dimanche le chef d'état-major de l'armée iranienne, le général Mohammad Bagheri. Mais, a-t-il également précisé "comme l'indique la résolution, des zones de la périphérie de Damas qui sont aux mains de terroristes ne sont pas concernées par le cessez-le-feu et les offensives et le nettoyage de l'armée syrienne vont se poursuivre."

Ankara, qui s'est "félicitée" de la résolution, a également indiqué que la Turquie "reste résolue à combattre les organisations terroristes qui menacent l'intégrité territoriale et politique de la Syrie". Un haut responsable turc cité par la télévision NTV a d'ailleurs assuré que la demande du Conseil de sécurité de l'ONU n'aurait aucun effet sur l'opération contre les YPG (Kurdes) à Afrine "puisque l'opération menée par la Turquie est une opération contre le terrorisme".

Enfin, au cours d'un entretien téléphonique ce dimanche entre Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine, le président russe a lui aussi mis l'accent sur cette spécificité, tout en décrivant "les mesures pratiques prises par la partie russe en vue d'évacuer les civils". Une "attention particulière a été portée au fait que la trêve ne s'applique pas aux opérations contre les groupes terroristes", a précisé le Kremlin dans un communiqué.

La stratégie des alliés du régime syrien était donc toute trouvée, et ne semble pas être une surprise pour les représentants des membres du Conseil de Sécurité. Redoutablement efficace, elle empêche toute évacuation ou l'organisation d'un convoi humanitaire porteur de vivres. Elle anéantit en même temps toute initiative de paix des rebelles syriens.

Après le vote de l'Onu, les deux groupes principaux rebelles islamistes de la Ghouta Jaich al-Islam et Faylaq al-Rahmane s'étaient en effet engagées à respecter la trêve humanitaire... en "se réservant un droit de réponse immédiate à toute violation commise" par les forces du régime.

La représentante US : « on ne peut pas permette à #Assad d’utiliser la fausse excuse de combattre le terrorisme pr continuer les bombardements » / Le représentant #Russie « la trêve n’inclut pas Nora & l’#EI » = ça ne vaut plus grand chose... mais on verra... — Wassim Nasr (@SimNasr) 24 février 2018

Que l'on considère que le cessez-le-feu a été "violé" ou pas, le résultat est le même: les frappes continuent, entraînant toujours plus de morts dans un conflit qui en a déjà fait plus de 340.000 depuis 2011.