"Ces huiles essentielles qui guident nos émotions": Thérapies et contre-indications

Spa still life of organic and natural skin care cosmetics. | Ivan Bajic via Getty Images

"Le ventre est le deuxième cerveau", souligne Feriel Berraies, "Il est le cœur de notre corps et gère nos émotions".

Fériel Berraies est thérapeute à plusieurs casquettes. Elle se spécialise dans la sophrologie, l'hypnose ericksonienne, la naturopathie et la réflexologie.

Invitée par L'Occitane en Provence, à Tunis City, elle a animé l'atelier "À la Découverte de l'Aromachologie".

Née dans les années 80 au Japon, l’Aromachologie consiste à traiter des symptômes par des odeurs appropriées: celles-ci agissent sur le physique et le mental. L'Aromachologie s'intéresse à l'action des odeurs sur le psychisme. C'est une médecine qui permet d'obtenir des effets positifs sur le corps et le moral de façon douce et naturelle grâce au pouvoir de fragrances diverses extraites de plantes.

Fériel Berraies explique que l’aromathérapie peut guérir certains maux, préserver la flore intestinale et le système immunitaire. Elle présentera lors de cet atelier les huiles essentielles présentes dans les produits de l'Occitane.

Mais d'abord, il faut bien veiller à son alimentation.

"Boire un litre et demi d’eau, rester positif et faire du sport", conseille Fériel Berraies

"La cuisine tunisienne est généralement basée sur la sauce tomate (...) Mais trop d'acidité rend notre corps plus fragile", explique la thérapeute.

Bien s'alimenter

C'est la flore intestinale qui commande le cerveau et qui décide qu'un aliment peut passer ou non.

Les huiles: Selon Fériel Berraies, l'huile de tournesol est à éviter. On peut la remplacer par l'huile d'olive, de colza, de noisette, d'avocat, de coco etc.

Les bonnes épices: Les épices améliorent non seulement le goût, mais ont aussi des propriétés anti-inflammatoires, comme la cannelle, propose Fériel Berraies, ou encore anti-oxydantes comme le curry et le curcuma, apaisantes comme le safran ou encore digestives comme le cumin.

Le yaourt nature: Et non pas le 0%, insiste-t-elle, "C'est une arnaque!". Le yaourt nature est à consommer sans modération. On peut y ajouter du sucre de canne, des fruits, mais que le yaourt acheté soit naturel.

Les fruits secs: Les noix sont riches en oméga 3 mais terribles pour l'acidité. Fériel Berraies leurs préfère les amandes (natures, et non pas salées).

Les légumineuses: Petits pois, haricots ou encore lentilles sont des protéines végétales qui permettent en plus d'éviter les viandes rouges.

La vitamine C: Mettre du citron partout, c'est le conseil de la thérapeute. Sur les viandes, les poissons, il remplace la vinaigrette et même le sel. Le citron a de bonnes vertus à n'en pas finir.

Acides aminés: On a besoin de 8 acides aminés. On les trouve dans l’œuf poché, et les légumes verts

Oméga 3: Cela donne la bonne graisse et la vitamine D, qu'on trouve dans les sardines, maquereaux, saumons.

La naturopathie, huiles essentielles, trésor mais poison aussi. Il y a des contre-indications et faut savoir les utiliser, prendre en compte son métabolisme, certaines pathologies et toujours se faire conseiller par des spécialistes.

"Les huiles essentielles guident nos émotions"

Le bien-être émotionnel et psychologique est lié à une alimentation saine. Mais il existe aussi une autre approche pour soigner plusieurs troubles du quotidien. Il s'agit de l'olfactothérapie, aussi appelée aromathérapie. C'est "une méthode qui consiste à respirer les huiles essentielles directement depuis le flacon", explique Fériel Berraies.

Les huiles essentielles agissent positivement sur l'humeur. À chacune ses vertus.

Ceci dit, il faut faire attention. "Il y a des contre-indications. Il faut savoir les utiliser, prendre en compte son métabolisme, certaines pathologies et toujours se faire conseiller par des spécialistes", fait-elle remarquer.

L'huile essentielle de citron

Fruit anti-âge par excellence, le citron est très polyvalent, il permet de detoxifier et booster notre flore intestinale. Le citron aide à digérer et protège le foie. Il est aussi antiseptique pour l’air aussi.

Il est bon pour le mal des transports, très bon pour les nuits difficiles, ainsi que pour les cheveux gras. Il soigne aussi les aphtes en bain de bouche. Mais il ne faut pas en mettre sur la peau, fait-elle savoir.

Fériel Berraies conseille une cure détox de citron: Presser un citron dans de l'eau tiède, à boire à jeun (30 minutes). Il ne faut cependant pas en abuser, une cure d'un mois, deux fois par an, c'est largement suffisant.

Pour la bonne humeur, l'orange douce

En plus de posséder une action antiseptique et atmosphérique, l'huile essentielle d'orange douce est l'arme fatale contre le blues hivernal. Anti-déprime, elle apporte une ambiance fraîche, positive. Elle est appréciée de tous et ne présente aucun danger pour les femmes enceintes ou les bébés.

L'huile de la confiance

C'est l'huile à humer avant un examen. C'est la camomille noble, très bonne pour les angoissés mais aussi pour contrer le choc émotionnel.

L'aphrodisiaque

Il s'agit de l'huile essentielle de Yiang Yiang, très sucrée, elle est envoutante et vivifiante. On la retrouve surtout dans les gels douche.

Les vermifuges

La citronnelle repousse les moustiques. Excellentes pour les soirées estivales en plein air.

L'huile de géranium est efficace contre les vers, elle est antiseptique, stimulante pour l'intestin et bonne pour le diabète. En effet, elle régule la glycémie. Elle est aussi efficace contre les boutons de fièvre et l'acné.

L'huile contre le burn-out

Néroli, ou la fleur d’oranger, est calmante et apaisante, notamment en cas de règles douloureuses. En diffusion on peut l’utiliser contre la nervosité des enfants ou contre la déprime saisonnière légère.

Relaxante

Il s'agit de l'huile essentielle de lavande, très bonne pour relaxer avant de dormir sous forme de brume d'oreiller. C'est l’huile à choisir pour combattre la tristesse et la fatigue passagère, ou encore pour calmer les maux de transports. On la trouve aussi en eau de Cologne.

Les recettes de Fériel Berraies, à base d'huile de lavande: Pour le bain: 10 goutes d’huile de lavande et 10 cuillères à soupe de lait, à verser dans une baignoire d’eau chaude, 37 degrés (pas plus), en plus du gel douche. Ne pas rester plus de 20 minutes dans le bain. On peut aussi ne pas tremper le corps entier, mais juste les mains ou les pieds. Pour les plus pressées, une douche suffit pour avoir le même effet: Verser l’huile essentielle dans du gel douche. Comme huile de massage: 4 à 6 gouttes diluées dans de l’huile végétale (argan ou noisette). Masser le plexus solaire ou la face interne des poignets et mettre les bras en cathédrale. En inhalation sèche: Mettre 2 à 3 gouttes dans un mouchoir et sentir tout au long de la journée.

"Les huiles essentielles envoient des informations à notre cerveau", explique Fériel Berraies. Si elles sont en ventre libre, cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être nocives. Elles peuvent être des trésors, comme elles peuvent être des poisons. Il est très conseillé de prendre l'avis de spécialistes.

Voici quelques précautions à prendre:

-Pas de diffusion de plus de 15 minutes

-Trois fois par jour maximum

-Pas plus de 12 gouttes

-Il faut se laver les mains

-Ne surtout pas pas se frotter les yeux

Attention en cas de certaines pathologie, de traitement du cancer, pour les femmes enceintes et allaitantes, pour les enfants et pour les personnes âgées.

