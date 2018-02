Ce concours de blagues entre collègues est allé très loin

INSOLITE - Rira bien qui rira le dernier. Deux collègues d'une prestigieuse université d'art aux États-Unis, se sont pris au jeu d'une "guerre de blagues". Et le résultat fait énormément rire les utilisateurs de Reddit ce lundi 26 février.

Mindy et Andy travaillent dans la même université. Depuis trois mois, ils rivalisent d'ingéniosité pour se piéger. Mais Mindy a fait fort ce dimanche 25 février lors d'un gala de charité. Comme l'a raconté Andy sur Reddit et au HuffPost, il a eu la surprise de découvrir sa tête sur une œuvre mise en vente lors du gala.

Invité à cette soirée de charité, Andy ne s'est pas rendu compte tout de suite de l'utilisation de son visage sur cette peinture plutôt cocasse. C'est en lisant la description sous le tableau mis en vente qu'il s'est reconnu en plusieurs points. "J'ai ensuite levé les yeux et j'ai été abasourdi", confie-t-il au HuffPost. La peinture est inspirée d'un célèbre portrait de Gerard Andriesz Bicker, peint par l'artiste hollandais Bartholomeus Van Der Helst au 17e siècle, et exposé au Rijksmuseum à Amsterdam. Mais la tête sur cette "parodie" est celle d'Andy et - c'est encore plus drôle - il a fini par acheter le tout pour 200 dollars lors du gala.

Pour réussir sa peinture, Mindy a utilisé ses talents et les ressources du département d'art, explique son collègue au HuffPost. "Elle a demandé à certains enseignants de l'aider", ajoute Andy, bon joueur.

On peut dire qu'il l'avait bien mérité! C'est lui qui a commencé en vendant plusieurs œuvres de sa collègue sur Facebook. Mais Andy a surtout a utilisé le tampon encreur de Mindy pour signer une fausse lettre de démission, et la confession d'un crime qu'elle aurait commis... À force de la chercher, il a fini par la trouver.

