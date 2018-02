Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (Semaine du 19 au 23 février 2018)

La tendance du marché

Le marché a maintenu son cap haussier (+1,4%), profitant de la bonne tenue de ses “Big Caps”: le secteur bancaire (+0,7%) et la SFBT (+5%). À 6 662,57 points, l’indice affiche une performance annuelle appréciable de 6%.

Les volumes ont été stables comparativement à la semaine du 16 février. Concentrés sur les titres SFBT (une enveloppe de 2,7MDt), Euro-Cycles (un flux de 1,8MDt) et Telnet Holding (des capitaux de 1,6MDt).

Analyse des valeurs

Le titre Euro-Cycles s’est remarquablement distingué cette semaine. La valeur a réalisé un bond de 9% à 33,100Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,8MDt.

Après avoir fait du surplace la semaine du 16 février, ARTES a repris le chemin de la hausse. Transigée à 0,2MDt, la valeur a progressé de 8% à 7,060Dt. Le concessionnaire affiche à ce jour la meilleure performance boursière de son secteur: une envolée de 13,9% contre une décrue moyenne de 0,1% pour le secteur.

Pénalisé par les prises de bénéfices, le titre ASSAD a dévissé de 9% à 8,990Dt. Les échanges sur le titre ont été relativement étoffés: un flux de 0,8MDt.

La correction se poursuit pour SAH Lilas qui a aligné sa troisième semaine de baisse d'affilée. Dans des volumes nourris de 1,4MDt, l'action a reculé de 0,6% à 15,350Dt.

Valeur phare de la semaine, la SFBT a enregistré une reprise de 5% à 20,820Dt. Avec un volume de 2,8MDt, la brasserie s'est offert 13% du volume hebdomadaire.

Les nouvelles du marché

ARTES: Communication financière

La société ARTES tiendra une communication financière le mercredi 28 février 2018 à 15H00 au siège de la Bourse, aux berges du Lac II. Cette communication sera animée par M. Adel AYED, Directeur Général de ARTES, et portera sur les réalisations commerciales du concessionnaire au 31/12/2017 et ses projections pour l’année en cours.

Magasin Général: Communiqué

Le Conseil d’Administration de la société Magasin Général s’est réuni le 21 février 2018 pour examiner les comptes provisoires au 31/12/2017. Ces derniers font état d’un résultat net de 22,2MDt (tenant compte de dividendes reçus de 7MDt) contre 12,1MDt au titre de l’exercice 2016.

UIB: Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires

L’UIB a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital. La désignation aura lieu par voie d’élection lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la banque qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017. Notons que la date limite pour la réception des candidatures, pour les deux postes, a été fixée pour le 2 mars 2018 à 12H00.

BT: Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur représentant les petits actionnaires

La Banque de Tunisie a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur représentant les petits actionnaires. Sont considérés comme petits actionnaires les personnes détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital. La date limite de réception des candidatures a été fixée pour le 9 mars 2018 à 16H00. Les candidats retenus seront proposés au vote par les petits actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017.

