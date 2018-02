Trust Connect fait découvrir la banque en ligne à ses clients

Trust Bank Algeria lance un nouveau service afin de permettre à ses clients de découvrir la banque en ligne, et de gérer leurs transactions bancaires en téléchargeant l’application TRUST CONNECT.

Si vous êtes connecté et si vous êtes mobile, la banque est accessible partout grâce à cette application destinée à la fois aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.

L’accès à un espace personnalisé sur votre mobile vous permet de profiter de multiples fonctionnalités comme la situation des comptes, la consultation des transactions à intervalles réguliers ainsi que la consultation des transactions par type de carte.

En outre, l’application offre la possibilité de générer des relevés de compte sous format PDF, l’opposition sur cartes et la consultation des cotations devises.

D’autres fonctionnalités sont disponibles à travers l’application. Ses utilisateurs peuvent ainsi procéder à l’exécution de virements vers leurs comptes ou vers d’autres comptes, commander des chéquiers ou encore accéder à la situation des échéances. Le tout avec un espace de notifications, une localisation de nos agences et GAB ainsi que des contacts et un accès au service Client.

Si vous êtes abonnés à TB@NET+, vous serez automatiquement inscrits à TRUST CONNECT !

Pour bénéficier d’une assistance, vous pouvez nous contacter à l’adresse : serviceclient@trustbank.dz

Les règles de sécurité à observer

- Verrouillez le Smartphone après chaque utilisation ou bien configurez le verrouillage automatique avec un schéma ou code

- Mettez à jour le système d'exploitation du Smartphone régulièrement

- Installez un anti-virus ou un pare-feu mis à jour sur le Smartphone

- Réduisez l'utilisation des connexions Wifi, Bluetooth inconnues

- Restez vigilants à l'égard des connections Internet à réseau public non crypté

- Restez vigilants à l'égard des applications à sources inconnues, n'utiliser que des applications provenant des sources officielles (Google Play Store et Apple Store) et lisez attentivement les autorisations lors d’installation des applications, n’approuvez aucun privilège non nécessaire

- Restez prudents lors de l'ouverture de messages d'expéditeurs inconnus ainsi que les sites Web douteux

- Gardez secret le mot de passe mobile et veillez toujours à le saisir à l'abri des regards indiscrets

- Supprimez tous les SMS, e-mails et notes de votre Smartphone qui contiennent les mots de passe d’accès et les codes de confirmation de transactions

- Désinstallez l’application mobile, videz le cache, supprimez l’historique ou formatez le Smartphone au cas de changement de ce dernier.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.