Le tramway de Constantine certifié ISO9001

La Société d’exploitation des tramways (SETRAM) de Constantine vient de décrocher la certification ISO 9001 pour les performances réalisées en matière de gestion, de management et d’offre de services, a indiqué à l'APS le directeur des Transports, M. Farid Khelifi.

Au cours d’une cérémonie, tenue samedi soir, le même responsable a souligné que la gestion de ce moyen de locomotive moderne est menée par des cadres algériens ce qui constitue un "mérite à mettre en avant".

"Le tramway de Constantine mis en circulation en juillet 2013, après ceux d’Alger et d’Oran, a été le premier à être certifier ISO 900, ce qui dénote du degré de maturité et de performance acquis en un laps de temps plus ou moins record", a déclaré de son côté le directeur général de la Setram, M. Poirier Pierrick dont l’entreprise a été également certifiée ISO9001 version 2015.

La certification ISO 9001 est une norme définissant des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leur client et fournir des produits et services conformes. M. Pierrik a précisé que le processus de certification exige un engagement de la part de la direction et du personnel ainsi qu'un suivi et des procédures fiables, un processus, a-t-il estimé "parfaitement" maîtrisé par la Setram de Constantine.

Le directeur de l’unité du tramway de Constantine, M. Kamel Bida a fait savoir pour sa part que "la délivrance de la certification ISO9001 traduit la volonté de répondre convenablement aux besoins et aux attentes de la population en matière de service public".

La qualité demeure en tête des priorités stratégiques de la Setram de Constantine et cette certification contribuera au renforcement des prestations offertes d’autant que la première extension du tramway vers la ville Ali Mendjeli sera opérationnelle d’ici à 2019, d’où l’importance, a-t-il ajouté, de maintenir la cadence.

Le directeur d’exploitation du tramway de Constantine, M. Rafik Ayad a révélé que des cadres de la Setram de Constantine font des déplacements à Sétif et Ouargla pour transmettre leur savoir-faire en matière de gestion de tramways aux équipes sur place et ce en prévision de la mise en service très prochainement de tramway dans ces deux wilayas.

