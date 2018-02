Samsung Galaxy S9: les dernières rumeurs avant sa présentation

TECHNO - Comme souvent, le salon du mobile de Barcelone, le MWC, sera précédé d'une annonce importante de Samsung. Et inutile de faire semblant d'être surpris: la société sud-coréenne va tout simplement dévoiler, ce dimanche 25 février, le nouveau modèle de son smartphone phare, le Galaxy S9 et son grand frère le S9+.

Depuis des mois, de nombreuses rumeurs ont été divulguées. Certaines crédibles, avec des éléments visuels intrigants. D'autres un peu moins. À quelques heures de l'officialisation du nouveau smartphone phare de la marque, c'est l'occasion de faire le point sur ce que l'on sait... ou que l'on croit savoir.

Un écran similaire et 4 couleurs

A priori, la prise en main ne devrait pas changer. Les fuiteurs professionnels Onleaks et 91Mobiles ont publié mi-décembre un rendu de ce à quoi devrait ressembler le Galaxy S9. Si l'on en croit ces informations, le téléphone sera semblable à son grand frère.

Il y aura une petite différence sur la face avant du Galaxy S9+, la version plus imposante, selon SamMobile. L'écran couvrira 90% de la façade, contre 84% pour le S8+. Le classique S9, lui, devrait ressembler en tout point au S8.

Concernant le look du smartphone, celui-ci devrait être disponible en 4 couleurs, selon XDA Developers.

Un appareil photo amélioré

Autre information, le changement probable de l'appareil photo. Le Galaxy S9 devrait ainsi disposer d'une lentille avec deux ouvertures différentes (1,5 et 2,4). L'intérêt? Réaliser de meilleures photos quand il fait sombre.

Un bel exploit technique qu'a déjà réussi Samsung avec un téléphone à clapet commercialisé en Chine, le W2018, rappelle Android Central. On peut voir dans l'animation ci-dessous le capteur passer d'un mode à l'autre:

Selon Forbes, si le Galaxy S9 gardera un seul objectif, le S9+ passera au double objectif, comme sur le Note 8 et nombre de ses concurrents Android, ou comme l'iPhone X.

Dernier détail, que l'on peut noter sur la boîte qui a fuité début janvier: le Galaxy S9 devrait disposer d'un mode "super slow-mo", permettant d'enregistrer des vidéos à plus de 1000 images par secondes, précise Engadget. Objectif: filmer au ralenti toutes sortes de scènes.

Un capteur d'empreintes mieux placé

Autre petit changement, mais qui devrait faire plaisir aux utilisateurs: le capteur d'empreintes du S9 devrait changer de place. Selon les différentes fuites, il devrait se trouver sous l'appareil photo.

Sur le S8 ou encore le Note 8, le capteur est bizarrement placé, sur la droite de l'objectif. Problème: on se retrouve souvent à mettre ses doigts gras sur la lentille en cherchant à déverrouiller son téléphone.

Enfin, selon le Korea Herald, le Galaxy S9 devrait disposer d'un nouveau capteur d'iris, pour déverrouiller son téléphone d'un coup d'œil. Il devrait être plus rapide et plus efficace dans le noir. Le but est évidemment de concurrencer l'iPhone X et son FaceID très efficace.

La copie des "Animoji" d'Apple ?

C'est une blague récurrente: Samsung copie régulièrement les fonctionnalités d'Apple. Il y a même eu un procès à ce propos. Et justement, au vu de cette vidéo publiée par le compte Coréen de la société, il semblerait que le concept d'Animoji, dévoilé par Apple avec l'iPhone X, débarque sur le Galaxy S9.

Pour rappel, sur l'iPhone, les nombreux capteurs sur la face avant du téléphone analysent votre visage et retransmettent en temps réel vos expressions et vos mouvements de tête sur un émoji en 3D. Reste à savoir comment la technologie proposée par Samsung fonctionnera et si elle sera aussi élaborée.

Enceintes stéréo

Enfin, dernier détail provenant de la boîte: le Galaxy S9 devrait disposer de haut-parleurs stéréo. Une première. A priori, ils ont été conçus par AKG, la marque autrichienne spécialisée dans le matériel audio et qui signe déjà les écouteurs du Galaxy S8.

