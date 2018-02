Trump veut plus d'armes pour enrayer les fusillades, ces pays y arrivent en faisant tout le contraire

ÉTATS-UNIS - Après s'être rendu au chevet des blessés de la fusillade de Parkland, avoir écouté les rescapés et les parents de victimes, puis consulté des élus, Donald Trump a montré -une nouvelle fois- sa position sur les armes à feu en proposant d'équiper des enseignants de pistolet.

"Un prof aurait dégommé (l'auteur de la tuerie) avant même qu'il ne se rende compte de ce qui lui arrivait", a lancé Trump ce vendredi 23 février pendant un rassemblement annuel de conservateurs en banlieue de Washington. "Une école sans armes attire les méchants", déplorait-il la veille, oubliant qu'un membre des forces de l'ordre était bel et bien présent et armé dans le lycée le mercredi de la fusillade, mais que cela n'a en rien découragé l'assaillant ni changé l'issue du drame.

Si cette philosophie a de quoi satisfaire la National Rifle Association, le célèbre lobby des armes qui a soutenu le président sans réserve tout au long de sa campagne et qui est maintenant la cible de boycotts, elle indigne les rescapés et les anti-armes à feu. Pour eux, seule une diminution du nombre d'armes en circulation pourra faire baisser cette statistique: en 2017, il y a eu 346 fusillades et 15.594 personnes sont mortes d'une blessure par balle.

Une vision que partagent de nombreux autres pays qui ont vu le nombre de morts liées aux armes diminuer alors que les conditions d'accès se durcissaient. Voici quatre d'entre eux dont les États-Unis pourraient peut-être s'inspirer s'ils souhaitaient revoir leur interprétation du sacro-saint 2e amendement.

L'Australie

C'était l'un des exemples préférés de Barack Obama quand on l'interrogeait sur les difficultés de faire adopter des lois strictes sur le contrôle des armes. Fusillade après fusillade, l'ancien président démocrate assurait que la solution était simple si l'on en croyait le modèle australien.

"On sait que certains pays, après une seule tuerie de masse, ont adopté des lois pour s'en protéger", se désolait régulièrement le démocrate alors que le Congrès américain s'opposait à tout changement de taille. "Quand l'Australie a vécu une fusillade (...) il y a environ 25 ans, cela a tellement choqué que le pays entier s'est dit: 'On va totalement revoir nos lois sur les armes'. Ils l'ont fait et cela ne s'est pas reproduit depuis", exposait-il en 2015. Obama parlait alors du massacre de Port Arthur.

Cette fusillade menée par un déséquilibré a éclaté en 1996 dans une zone très touristique de la Tasmanie et fait 35 morts. Jamais le pays n'avait connu une attaque armée aussi sanglante. "Nous avons l'opportunité de ne pas suivre la route pris par les États-Unis", avait réagi le premier ministre de l'époque avant de mettre sur pied un important dispositif pour que le gouvernement interdise, rachète aux particuliers puis détruise les modèles d'armes jugés les plus dangereux.

Depuis cette mesure, près d'un million de fusils automatiques et semi-automatiques ont été mis hors circulation, divisant par deux le nombre de foyers armés. Et si on comptabilisait encore 13,7 armes pour 100 habitants en 2016 (contre 101 armes pour 100 habitants aux États-Unis en 2009), le pays peut se féliciter d'avoir aussi divisé par deux le nombre de morts par balle en 20 ans. Le lien précis entre cette évolution et le National Firearms Agreement de 1996 fait débat même en Australie. Toujours est-il que le pays n'a plus jamais connu de fusillade similaire.

Australia hasn’t had a mass shooting since it passed strict gun control in 1996, but PM Turnbull treaded carefully when asked about his country's laws alongside Trump in the wake of last week's Florida school shooting. pic.twitter.com/k3eduFrkNX — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) February 23, 2018

Invité à la Maison Blanche, le premier ministre australien est revenu sur cette épisode à la demande des journalistes. Aux côtés de Trump, Malcolm Turnbull a expliqué qu'il avait tout bonnement suffi à son pays d'interdire les armes automatiques et semi-automatiques, sans pour autant vouloir "donner des conseils" au président américain.

Grande-Bretagne

Tout a aussi changé en 1996 pour la Grande-Bretagne, quand un homme qui avait acheté en toute légalité plusieurs fusils a fait irruption dans une école de la ville de Dunblane, en Écosse, et tué 16 enfants âgés de 5 à 6 ans ainsi qu'un enseignant.

Alors que les fusillades américaines sont devenues récurrentes et n'émeuvent plus très longtemps, le choc a été immense pour population britannique en 1996. "Il y a eu un changement d'option publique, les gens ont éprouvé du dégoût pour les armes", expliquait en 2017 Gill Marshall-Andrews, président du Gun Control Network, association créée après le drame. Devant l'indignation, le gouvernement avait alors décidé d'interdire tous les pistolets sauf les calibres 22 à tir unique. Modèle que le gouvernement suivant avait ensuite interdit.

Comme en Australie, un programme pour récupérer et détruire certaines armes avait été mis en place. Un an après Dunblane, plus de 160.000 pistolets et 700 tonnes de munitions avaient ainsi été retirés de la circulation par le gouvernement. Le pays n'a connu qu'une fusillade depuis, en 2010 à Cumbria quand un chauffeur de taxi a tué 12 personnes.

Selon le site GunPolicy.org, on comptait 3,78 armes pour 100 habitants en Grande-Bretagne en 2010, contre 101 armes pour 100 habitants aux États-Unis en 2009. En 2013, 144 personnes sont mortes d'une blessure par balle.

Allemagne

Nos voisins allemands, eux aussi, ont sérieusement revu à la hausse les mesures d'encadrement pour délivrer des armes après plusieurs fusillades en milieu scolaire menées par d'anciens élèves: en 2009 à Winnenden (16 morts), à Emsdetten en 2006 (cinq blessés) et à Erfurt en 2002 (17 morts).

Une loi de 2002 a relevé l'âge minimum pour obtenir une licence de chasse ou de tir professionnel. Toute personne de moins de 25 ans qui voudrait une arme à gros calibre doit en plus passer un examen psychiatrique et attendre un an avant de pouvoir posséder une arme.

En 2008, il a été décrété que les armes à air comprimé ne seraient plus autorisées que dans les clubs de tirs ou propriété privées. Depuis 2009, les détenteurs d'armes peuvent se voir contrôler chez eux par un service spécialisé afin de s'assurer que les conditions de rangement sous clé sont respectées.

Des efforts qui n'ont pas empêché la fusillade du 22 juillet 2016 à Munich, qui a fait neuf morts et plus de 30 blessés. L'homme de 18 ans avait réussi à acheter son arme illégalement sur internet, contournant l'évaluation psychologique et le délai d'attente d'un an. Ces barrières supplémentaires ont cependant permis aux chiffres de baisser nettement en ce qui concerne les meurtres par balle de manière générale: ils sont passés de 40% en 2000 à 13% en 2011.

Japon

Alors que l'un des arguments principaux des pro-armes américains est de dire que ce n'est pas dans l'arme que réside le problème, mais dans les potentiels troubles mentaux de la personne qui l'utilise, le Japon est un exemple qui va clairement dans la ligne des anti-armes. Au pays du Soleil-Levant, mourir à cause d'une arme est rarissime. Le nombre de décès qui y sont liés ne dépasse pas dix par an, sur 127 millions d'habitants.

Les lois encadrant les armes sont extrêmement strictes depuis bien longtemps. Tout d'abord, l'intégralité des pistolets sont interdits. Seuls les fusils de chasse et carabines à air comprimé peuvent être achetés, et uniquement sous condition d'avoir obtenu une licence. Pour cela, il faut réserver une journée complète qui comprend un test écrit, une épreuve de tir à laquelle on doit obtenir au moins 19/20, se livrer à un examen psychiatrique en 'hôpital, et accepter une vérification des antécédents pendant laquelle le gouvernement épluche le passé judiciaire et mène des entretiens avec famille et amis.

Et même avec le précieux sésame en poche, il n'est pas évident d'acheter l'arme que l'on souhaite: chacune des 47 préfectures du Japon n'autorise que trois magasins d'armes sur son territoire. On ne peut, en plus de cela, que se fournir en munitions en ramenant les anciennes boites vides. La police, elle-même très rarement armée, doit ensuite être prévenue de l'endroit précis où arme et munitions sont gardées (séparément et sous clé). L'arme doit être inspectée une fois par an et la licence se périme au bout de trois années. Il faut alors recommencer ce processus.

Aux États-Unis, il existe environ 65.000 magasins proposant des armes. Dans de nombreux États, il est possible d'y acheter le modèle que l'on souhaite -dont les AR-15, l'arme type des tueries de masse- en seulement 15 à 30 minutes, en fournissant une pièce d'identité.

