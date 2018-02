Le Stock des réserves en devises a enregistré depuis le début de l’année 2018 de fortes pressions l’ayant ramené à 82 jours d’importation (équivalent à 11610 MDT), sous l’effet des règlements importants en devises auxquels la Tunisie procède habituellement en début d’année pour la constitution des stocks de matières premières, aussi bien énergétiques, alimentaires qu’industrielles, destinées à soutenir l’activité économique, et ce, outre les règlements au titre du service de la dette, annonce la Banque Centrale vendredi dans un communiqué.



"Ceci étant, le niveau du stock des réserves devrait se consolider dans la période à venir grâce aux recettes prévues des exportations d’huile d’olive et de dattes, ainsi que des revenus du secteur touristique, outre les retombées positives du raffermissement de la croissance en Europe, un levier important pour les exportations tunisiennes", indique la BCT.



La Banque Centrale ajoute que "La Tunisie bénéficiera également de plusieurs ressources de financements extérieurs notamment pour le financement des investissements publics et privés".



Selon l'expert international en économie, Nader Haddad, c'est la première fois depuis plus de 16 ans que le stock atteint ce seuil de 82 jours d’importations.

"Un niveau plus qu'alarmant," note de son côté l'expert en économie Moez Joudi dans un post publié sur sa page Facebook.

