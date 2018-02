Près de 100 entreprises italiennes s'informent, à Milan, des opportunités d'investissement en Tunisie

Une centaine de dirigeants d’entreprises Italiennes opérant dans des secteurs à forte valeur ajoutée ont pris part au séminaire sectoriel "La Tunisie, Destination privilégiée pour les IDE Italiens et HUB Régional en Afrique", tenu, jeudi, au Château de Parella au Nord de Turin, en Italie.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la promotion de la Tunisie comme destination attractive pour les investissements directs étrangers, notamment Italiens, selon un communiqué du bureau de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) à Milan.

La nouvelle loi sur l’investissement entrée en vigueur le 1er Avril 2017 et les opportunités d’investissement en Tunisie dans les secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée ont été présentées à l'occasion de conclave. Un débat et des témoignages d’entreprises Italiennes implantées en Tunisie, dont Tecno System et Leva Spa, ont été également programmés pour présenter les expériences dans le site Tunisien.

Les interventions thématiques ont permis aux opérateurs Italiens de mieux comprendre le climat des affaires en Tunisie et de faire le point sur les opportunités existantes dans les domaines d’intérêt et une visibilité plus claire sur les potentialités du site Tunisie en tant que HUB et plateforme régionale vers les marchés Africains.

Cette journée, organisée par la FIPA-TUNISIA à travers son bureau à Milan et KF Partners, a été animée par les interventions de l’ancien ministre des Finances des finances et président d’honneur de la Tunisian Africain Business Council, Jaloul Ayed, le président de la chambre Tuniso-Italienne de commerce et d’industrie Mourad FRADI et la représentante de FIPA-Tunisia à Milan, Thouraya Khayati.

"Cette journée, rehaussée par la présence de Moez SINAOUI, Ambassadeur de la République Tunisienne à Rome, a connu un grand succès et une affluence importante au niveau du nombre et de la qualité d’entreprises, rapporte le communiqué.

La participation officielle Italienne, a été représentée, par la Chargée des Affaires Internationales et Coopération au sein du Cabinet de la Présidence du Conseil Régional du Piémont Giulia MARCON et d’autres personnalités Italiennes.

D'après la Fédération italienne des chambres de commerce, 14.668 entreprises ont été créées en Italie par des Tunisiens jusqu'à la fin de l'année 2017.

D'après les données dévoilées en février 2017, près de 860 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, assurant plus de 63.000 emplois directs. Elles opèrent essentiellement dans le textile, les composants automobiles, l’agroalimentaire et les services. Un chiffre relativement timide comparant à la France qui représente près de 1.300 entreprises françaises implantées en Tunisie et créant plus de 135.000 emplois.

