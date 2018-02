Salé: 4 à 12 ans de prison pur dix prévenus accusés de terrorisme

JUSTICE - La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a prononcé, jeudi 22 février, des peines allant de 4 à 12 ans de prison ferme à l'encontre de dix accusés.

Le principal accusé, qui avait déjà purgé une peine privative de liberté pour des faits liés au terrorisme, a été condamné à 12 ans de prison ferme par la Cour d'appel qui a prononcé par ailleurs des peines de dix ans de prison ferme à l'encontre d'un autre accusé, de huit ans de prison ferme pour un troisième, de six ans de prison ferme pour trois accusés, de cinq ans de prison ferme pour deux accusés et de quatre ans de prison ferme pour deux accusés.

Les dix hommes, qui agissaient au sein d'une cellule spécialisée dans l'envoi de jeunes dans les zones de conflit en Syrie et en Irak, étaient notamment poursuivis pour "constitution d'une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public", "apologie et incitation au terrorisme" et "non-dénonciation d'actes constituant un crime terroriste".