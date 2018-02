Souffrant d’une leucémie, le jeune Omar, âgé d’à peine neuf ans, n’a qu’un seul rêve en tête: rencontrer son idole, l’attaquant de l'Espérance Sportive de Tunis et de l’équipe nationale, Taha Yassine Khenissi.

Enfermé depuis des semaines dans sa chambre d’hôpital, Omar passait ses journées seul dans le noir après avoir subi une lourde greffe. Il refuse même d’allumer la lumière ou de lever le store de sa chambre.

Touché par son histoire, le footballeur n’a pas hésité à lui rendre visite et de lui faire la surprise, après avoir été contacté par la vice présidente de l’association Maram.

Et il a suffit d’un petit geste de la part du sportif pour redonner goût à la vie à Omar. Jeudi, le jeune homme a reçu la visite surprise de son idole, son modèle.

Le footballeur s’est rendu au chevet de Omar et il a même joué ensemble une partie de football sur un jeu vidéo, et c’est le petit qui a gagné. Il était aux anges et s'est régalé des moments passés ensembles.

“Le sourire que j'ai vu aujourd'hui est unique et magique… Un nouvel espoir, un nouveau souffle..,” a écrit la vice présidente de l’association Maram dans un post rendu public.

“Taha Yassine Khenissi a rallumé la lumière, redonné goût à un enfant qui n’en avait plus aucun. Un impact énorme, un large sourire et un souffle essentiel à une rémission à venir,” s’est exprimé le journaliste Mehdi Kattou.

Pour mémoriser ces instants magiques, Taha Yassine Khenissi a pris un selfie avec Omar et l’a partagé sur les réseaux sociaux en lui souhaitant un prompt rétablissement.

Prompt rétablissement mon frère 🙏🏼🙏🏼 Une publication partagée par Khenissi Yassine (@yassine_khenissi) le 22 Févr. 2018 à 6 :35 PST

