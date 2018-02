Fashion Week de Milan: Gucci accusée d'appropriation culturelle pour ce turban

MODE - Ce n'est pas la première fois que la maison Gucci fait parler d'elle pendant la Fashion Week de Milan. Après avoir fait défiler des mannequins avec leur "tête" entre les mains, le styliste Alessandro Michele a cette fois fait monter sur le podium des hommes coiffés d'un turban appelé "dastar".

Ce jeudi 22 février, l'acteur britannico canadien Avan Jogia a pris position sur Twitter et cible la maison italienne. La raison? Il ne cautionne pas l'utilisation du dastar comme accessoire de mode, comme vous pouvez le voir dans la publication ci-dessous:

Yo.. @gucci ... I mess with you guys... but this isn't a good look for you... could you not find a brown model? pic.twitter.com/INqxwrfB0t — Avan Jogia (@AvanJogia) 22 février 2018

"Yo .. @gucci ... Je plaisante avec vous les gars ... mais ça ne vous donne pas une bonne image... Vous ne pouviez pas trouver de modèle 'brun'?"

La vedette de télévision canadienne a également encouragé les internautes "de couleur" à contester la décision du directeur artistique, Alessandro Michele. "S'il vous plaît, les autres personnes de couleur, cela nous arrive à tous, dites quelque chose même si cela ne s'applique pas à vous personnellement", ajoute-t-il dans un autre post Twitter.

Et comme une traînée de poudre, les réactions se sont multipliées sur le réseau social:

My people have been tormented, murdered, and have been victims of racism the past couple of years just because of their turbans on their heads. And now my turban is a fucking fashion accessory? Foh gucci https://t.co/gmPVXOgflc — ਸੁੱਖਪ੍ਰੀਤ (@sukhmypreet) 22 février 2018

"Mon peuple a été tourmenté, assassiné et a été victime de racisme au cours des dernières années à cause de ses turbans. Et maintenant, mon turban est un putain d'accessoire de mode?"

A brown person with Turban is apparently "a terrorist and threat to society" but it's a fashion statement for White folks? @gucci — Bimpie Bajwa (@bimpinbimps) 22 février 2018

"Une personne 'brune' avec un turban est apparemment 'un terroriste et une menace pour la société', mais c'est un accessoire de mode pour les Blancs?"

I am a Sikh. I am offended by this although I do not wear a turban.Commercialising a dastaar is not cool nor trendy. Our Gurus wore it as a symbol of pride and devotion.#gucci #sikh #punjabi #sikhism https://t.co/EqHRRNpdAr — 👺 (@KovacsRyker) 23 février 2018

"Je suis un Sikh. Je suis offensé par cela même si je ne porte pas de turban. Commercialiser un dastar n'est ni cool ni branché. Nos gourous l'ont porté comme un symbole de fierté et de dévotion"

Me neither, but cultural appropriation is becoming more and more popular, so beware of it :О — Quintessa (@quick_silver16) 22 février 2018

"Le fait, pour les Sikhs, que ce turban soit modélisé, c'est quelque chose d'énorme. Des milliers de Sikhs ont donné leur vie pour Sikhi. Mes ancêtres auraient plutôt préféré mourir et être tués que d'enlever leurs turbans. C'est un énorme symbole pour les Sikhs."



This needs to stop. The Turban is a religious piece not an accessory. If you guys really want models wearing Turbans then get actual Sikh Sardars.. It's like making white models start wearing the Kippah (Jewish hat) as an accessory @gucci pic.twitter.com/h96WBrizrt — Karan S Lamba (@karanslamba) 22 février 2018

"Cela doit cesser. Le turban est une pièce religieuse et non un accessoire. Si vous voulez vraiment faire défiler des mannequins qui portent des turbans, prenez des Sikhs. C'est comme si les mannequins blancs commençaient à porter la kippa (chapeau juif) comme accessoire."

Wearing a turban as a Sikh makes me smile, privileged & truly honoured. People across the globe battle issues & get bullied because of it. @gucci used the beautiful turban as a fashion accessory, the question remains why a Sikh man couldn’t model for them? We have so many Singhs pic.twitter.com/obqZcZPDcz — kingkang (@kingkang3211) 23 février 2018

"Porter un turban sikh me fait sourire, me sentir privilégié et vraiment honoré. Les gens à travers le monde luttent contre ces problèmes et se font intimider à cause de cela. @gucci a utilisé le magnifique turban comme accessoire de mode, la question reste de savoir pourquoi un homme sikh ne pouvait pas défiler pour eux? Nous avons tellement de Singhs."

"Salut @gucci la prochaine fois s'il vous plaît, utilisez des mannequins #Sikh #Turbans. J'apprécierais."

Certains accusent la maison italienne d'appropriation culturelle, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous:

This is unacceptable and offensive @gucci. Wearing another religions article of faith is not fashion, its appropriation! Sikh men are profiled and discriminated against every day for wearing a turban, yet when you put in on a white person, it’s suddenly fashionable and cool?!?! pic.twitter.com/UD0wWjaju5 — Gurpy Colors o(:) (@gurpycolors) 22 février 2018

"C'est inacceptable et choquant @gucci. Porter un article de foi religieuse n'est pas une mode, c'est une appropriation! Les hommes sikhs sont profilés et discriminés tous les jours pour porter un turban, mais quand vous mettez un Blanc, c'est soudainement à la mode et cool?!?!"

Pour d'autres, le turban n'appartient pas à une seule religion, et fait partie de la mode depuis un moment, comme vous pouvez le voir dans ce tweet:

The internet is upset with Gucci because had a white model with turban.

Religious people are upset and even more people are upset on their behalf.

With all due respect, the turban doesn't belong to just one religion or culture.

And its been part of Western Fashion for a while... pic.twitter.com/1uyML877z2 — Juffrouw Jo Hedwig Teeuwisse (@hab3045) 22 février 2018

"Les internautes sont en colère contre Gucci parce qu'un mannequin blanc a porté un turban. Les gens religieux sont contrariés et encore plus de gens sont fâchés en leur nom. Avec tout le respect que je vous dois, le turban n'appartient pas à une seule religion ou culture. Et ça fait partie de la mode occidentale depuis un moment..."



Les contestations ont aussi pris de l'ampleur en raison de la récente attaque raciste subie par un homme sikh devant le Parlement à Londres, alors qu'il attendait de rencontrer un député. Cet homme de 37 ans, originaire du Pendjab, en Inde, a déclaré qu'il avait été approché alors qu'il faisait la queue par un homme, qui aurait essayé de retirer son couvre-chef sikh, en criant "musulman, rentre dans ton pays", raconte-il au média britannique The Independant.

@gucci On the same day that you paraded white men with turbans a Sikh man was attacked for wearing his turban in London. Use your power to educate society not to disrespect an entire religion. https://t.co/h0f7q7GUGW — Gurpreet (@gurpreetg16) 22 février 2018

"Le même jour où vous avez fait parader des hommes blancs avec des turbans, un homme sikh a été attaqué pour avoir porté son turban à Londres. Utilisez votre pouvoir pour éduquer la société à ne pas manquer de respect à toute une religion."



"Couvrir et protéger nos cheveux sacrés"

Cinquième religion au monde en nombre de pratiquants, les Sikhs sont au nombre de 30.000 en France, et présents sur le territoire depuis un siècle.

Contactée par Le HuffPost, l'association les "Sikhs de France" souligne que plus de 99% des personnes portant un turban en France est un Sikh. "Il permet de couvrir et protéger nos cheveux sacrés, non coupés, qui sont un marqueur important de l'identité sikh, noués en chignon au-dessus de la tête et recouverts par le dastar", souligne Ranjit G. SIingh, directeur des affaires publiques du Conseil Représentatif des Sikhs de France.

"Il aurait été plus judicieux de faire appel à des mannequins d'origine sikh pour valoriser la magnificence du dastar. C'est offensant et irresponsable ce défilé avec le port du dastar", affirme-t-il.

Ce turban est porté à la fois par les hommes et par les femmes. "C'est un article de foi qui représente la royauté, l'honneur, le courage et la piété instruite par nos prophètes sikhs", explique Ranjit G. Singh au HuffPost.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.