L'actrice Leila Touchi agressée chez elle à cause de son métier

L'actrice algérienne Leila Touchi a été agressée hier soir chez elle à Fouka dans la wilaya de Tipasa où elle réside avec sa famille.

Selon le post plus explicite d'une amie à elle, l'artiste Meryem Medjkane, l'actrice est souvent insultée et traitée de tous les noms à cause de son métier. Hier soir l'individu qui s'était introduit chez elle l'a menacée de mort après qu'elle l'a aperçu derrière sa fenêtre.

Selon le site DZINFOX, l'actrice subit ces harcèlements depuis plus d'une année. Les pressions subies, a confié l'actrice à nos collègues, l'ont souvent poussée à passer la nuit dans des hôtels à Alger pour éviter de rentrer très tard chez elle à Fouka.

Suite à l'incident d'hier, les policiers arrivés sur place ont reconnu le danger qu’encoure la jeune femme et sa famille et leur ont conseillé d'installer des caméras de surveillance.

Après avoir percé au théâtre, la jeune actrice s'est également distinguée à la télévision nationale. Ses fréquentes apparitions dans les feuilletons télévisés lui valent ces harcèlements acharnés.

