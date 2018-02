Lancement de la réalisation du projet de liaison par fibre optique Tamanrasset-In Guezzam

Telephone Engineer At Work | Kappri via Getty Images

La ministre de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoune, a mis en exergue, jeudi à Tamanrasset, l'importance du projet de liaison transsaharienne en fibre optique, rapporte l'APS.

S'exprimant en marge du lancement de la réalisation du tronçon Tamanrasset-In Guezzzam (près de 400 km) du mégaprojet de liaison par fibre optique Alger-Abuja (Nigéria), la ministre a affirmé que cette liaison transsaharienne constitue un des grands projets de télécommunications de l'Algérie, appelé à améliorer l'utilisation des nouvelles technologies dans cette wilaya du Sud, et revêtant aussi une dimension africaine avec des objectifs de développement économique.

Une enveloppe de 500 millions DA a été allouée à ce projet de liaison par fibre optique Tamanrasset-In Guezzam, appelé à sécuriser le réseau dans cette wilaya et à éviter les coupures, en plus de permettre le raccordement de plusieurs zones enclavées au réseau de télécommunications.

Le projet donnera lieu aussi à l'augmentation de la bande passante de sorte à assurer des prestations de qualité au citoyen, en plus de permettre des connections avec d'autres pays dans le cadre du réseau mondial de télécommunications, a-t-on expliqué.

Des efforts sont déployés afin d'améliorer et d'élargir la couverture des zones enclavées et aux reliefs difficiles à travers le pays, et ainsi offrir des prestations de technologies modernes dans le domaine des télécommunications, a assuré la ministre.

S'agissant des prestations postales dans la région, Mme Feraoune a fait état d'un renforcement du réseau de bureaux postaux avec un bureau mobile, ainsi que de l'encadrement avec le recrutement de 21 nouveaux agents et la réintégration de 15 autres, dont les contrats étaient arrivés à terme.

La ministre a inspecté lors de cette visite de travail la recette postale principale de Tamanrasset, avant de mettre en service le raccordement du quartier de Hai El-Djazira avec la nouvelle technologie dite FTTB, puis de lancer un projet de raccordement en liaison FTTH de 1.500 logements au niveau des zones d'Inkouf et Adriane.

Cette nouvelle technologie offre un haut débit de l'Internet avec une large bande passante, pouvant, selon la demande, atteindre les 100 mégabits/seconde pour les particuliers et 1 gigabit/seconde pour les professionnels, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

La ministre a, en outre, inauguré le centre des fréquences radios de Tamanrasset, relevant de l'Agence nationale des fréquences et disposant d'un plateau techniques de haute technologie assurant une qualité de prestations et permettant de déceler les utilisations illicites.

Elle a assisté, par ailleurs, à la station terrienne relevant d'Algérie-Télécom Satellite à l'opération de test de la première communication via le satellite algérien ALCOMSAT, devant entrer en service prochainement.

Mme Feraoune a procédé aussi à l'inauguration, à l'école primaire Ahmed Aarar, dans la localité d'Azerzi (15 km de Tamanrasset), d'une salle multimédia dotée de micro-ordinateurs avec une connexion Internet au profit des élèves. Une opération s'inscrivant dans le cadre des efforts d'Algérie-télécom, en tant qu'entreprise citoyenne et visant à faciliter et généraliser l'accès à l'Internet.

Dans la même région, elle a mis en service une section détachée de la formation professionnelle et procédé à la remise de 31 titres d'habitat rural et 60 colis alimentaires à des familles nécessiteuses.

La visite ministérielle a été aussi l'occasion du lancement par Algérie Télécom de la prestation d'envoi des factures ADSL par courrier électroniques, avant d'être clôturée par une visite au siège de l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis''.

La ministre avait présidé mercredi soir une cérémonie d'oblitération d'un timbre-poste à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle.

