Pour la sixième année consécutive, l'Espagne est le premier partenaire économique du Maroc

ÉCONOMIE - Les relations économiques entre les deux voisins méditerranéens restent au beau fixe. Selon l'agence de presse espagnole EFE, l'Espagne est, pour la sixième année consécutive, le premier partenaire économique du Maroc, "tant en importations qu'en exportations".

Selon l'Office économique et commercial de l'Espagne à Rabat, cité par l'agence de presse, les flux commerciaux entre les deux pays "dépassent les 14 milliards d'euros". Ils ont même doublé en six ans.

Toujours selon la même source, "les exportations marocaines vers l'Espagne ont augmenté de 11,2% en 2017 par rapport à l'année précédente", et les importations marocaines en provenance de l'Espagne "ont progressé de 12,5% la même année".

L'Espagne importe principalement du "matériel électrique, des vêtements ainsi que des mollusques et crustacés". Les Marocains de leur côté achètent de leur voisin des "carburants et des lubrifiants, des composants automobiles et des tissus pour l'habillement".

Le Maroc est également toujours premier fournisseur de l'Espagne en fruits et légumes avec des exportations d'une valeur de 462,3 millions d'euros. En termes de volume, les importations depuis le Maroc s’inscrivent également dans une tendance ascendante avec des chiffres conséquents, soit 144.432 tonnes en 2013, 163.675 tonnes en 2014, 199.247 tonnes en 2015, 246.349 tonnes en 2016 et 314.112 tonnes en 2017.

Les bonnes relations économiques entre les deux pays devraient se poursuivre dans les années à venir. L'Office économique et commercial de l'Espagne à Rabat, cité par l'agence, prévoit que les échanges commerciaux entre les deux États "doubleront au cours des six prochaines années en raison de la croissance à deux chiffres des flux commerciaux".