Donald Trump a une idée brillante contre la violence dans les films et jeux vidéo. Sauf qu'elle est appliquée depuis 50 ans

ÉTATS-UNIS - Donald Trump a eu une excellente idée pour tenter de limiter l'influence des films et jeux vidéo violents aux États-Unis. Manque de chance, quelqu'un l'avait déjà eu et elle a été mise en place il y a 50 ans.

Un peu plus d'une semaine après la fusillade qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland en Floride, Donald Trump -qui évite soigneusement le débat sur le contrôle des armes- a mis en garde contre la mauvaise influence qu'auraient les films et jeux vidéo violents sur les jeunes.

Lors d'une réunion à la Maison Blanche sur la sécurité scolaire, à laquelle ont assisté des législateurs et des hauts fonctionnaires de l'administration, il a expliqué que, selon lui, les divertissements virtuels exposant à la violence contribueraient aux nombreuses fusillades aux États-Unis. Pour y faire face, il a évoqué la mise en place d'un système de notation, rapporte The Hill:

"Nous devons regarder Internet, car beaucoup de mauvaises choses arrivent aux jeunes enfants et aux jeunes esprits. Leur esprit se forme, et nous devons faire quelque chose sur ce qu'ils peuvent voir. Et aussi sur les jeux vidéo. J'entends de plus en plus de gens dire que le niveau de violence dans les jeux vidéo façonne vraiment les pensées des jeunes et que, si on va encore plus loin, les films aussi... Peut-être qu'il faudrait mettre en place un système de notation", a avancé Donald Trump.