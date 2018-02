Voici la nouvelle façon de faire une demande en mariage saugrenue

'avocat a la cote auprès des milléniaux. Impossible de l'éviter, il se glisse dans les smoothies, les tacos, les toasts ou même dans les burgers.

Et voilà qu'il s'invite maintenant dans les demandes en fiançailles. Une nouvelle tendance a pris d'assaut Instagram.

À l'aide d'un avocat coupé en deux et dénoyauté, les futurs époux s'agenouillent et ouvrent le fruit pour présenter la bague qui trône au centre.

Selon Bustle, la nouvelle utilisation de l'aliment a débuté après que FoodDeco, une styliste et photographe de nourriture basée à Amsterdam, eut publié sur Instagram une vidéo des étapes pour une demande en mariage insolite.

L'idée a vite été reprise par les internautes. Les photos de ce moment sont accompagnées du mot-clic #AvocadoProposal.

Cette idée avait pourtant déjà été présente sur Instagram en 2016. Un «amateur de yoga et de bol de smoothie» et sa copine s'étaient dit oui à l'aide du fameux avocat, a rapporté Today.

Au Royaume-Uni, un supermarché a lancé un autocollant pour identifier les avocats idéaux pour une demande. L'étiquette Perfect Proposal est présente dans les épiceries Clapham, a expliqué The Independant.

Il semble que la Toile ne sait pas trop comment réagir à cette idée.

I’m just going to be honest... I don’t if I would say yes if I was proposed to with an avocado. #avocadoproposal #engagement https://t.co/lsAhQYrU1A

— because of donuts (@becauseofdonuts) 19 février 2018