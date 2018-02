Où en est la Tunisie en matière de vitesse et disponibilité de la 4G ? Ce rapport vous le révèle

Ultrafast 5G wireless network on display of speedometer. 3D illustration. | Iaremenko via Getty Images

Le réseau 4G dans le monde est l'objet d'une nouvelle étude publiée par la société spécialisée dans la cartographie de couverture sans fil, OpenSignal, qui se base principalement sur la vitesse (débit descendant), et la disponibilité en pourcentage du réseau. Le rapport révèle que la vitesse moyenne de la 4G à travers le monde s'établit à 50Mbps (Mégabit par seconde), un débit correct mais qui n'évolue pas, selon OpenSignal.

Alors que le débit de la 4G reste pratiquement le même, la généralisation, elle, se fait rapidement et la technologie devient de plus en plus disponible.

Se basant sur ces deux paramètres, OpenSignal compare 88 pays dans son rapport, dont la Tunisie.

D'après OpenSignal, la vitesse moyenne de la 4G en Tunisie est de l'ordre de 17,84 Mbps, un débit bien en dessous de la moyenne mondiale, mais qui reste respectable si on le compare avec la vitesse de l'ADSL en Tunisie, qui ne dépasse généralement pas les 8Mbps théoriques, à quelques exceptions comme les offres de 12 et 20 Mbps. Il faut bien se rappeler qu'on parle ici d'Adsl et non pas de fibre optique.

OpenSignal classe la Tunisie à la 54e place en matière de vitesse de la 4G, sur les 88 pays étudiés. Elle est ainsi précédée par le Guatemala et la Colombie, et suivie par le Hong Kong et le Brunei.

La Tunisie arrive cependant première en Afrique du Nord et au Maghreb, se classant mieux que l'Algérie qui arrive en avant dernière place (87e), le Maroc qui occupe la 63e position, ou encore l'Egypte qui se place 60e sur 88.

Elle fait également mieux que les Etats-unis (62e), la Russie (65e), ou encore l'Arabie Saoudite (83e).

Le Singapour, les Pays-Bas et la Norvège arrivent premiers dans le classement de la vitesse de la 4G, tandis que l'Indonésie, l'Algérie et l'Inde arrivent derniers.

La France se classe quant à elle 36e parmi les 88 pays étudiés par OpenSignal, avec un débit moyen de 25,09 Mbps.

Ci dessous le classement total de la vitesse moyenne de la 4G dans les 88 pays concernés :

Singapour Pays-Bas Norvège Corée du Sud Hongrie Belgique Australie Nouvelle-Zélande Bulgarie Danemark Canada Serbie Croatie Espagne Lituanie Macédoine Suisse République Tchèque Luxembourg Roumanie Lettonie Suède Emirats Arabes Unis Grèce L'Autriche Slovénie Taïwan Finlande Slovaquie Liban Albanie Oman Italie Japon Estonie France Arménie Irlande Mexique Equateur Royaume-Uni Portugal Turquie Allemagne Qatar Vietnam Israël Géorgie République Dominicaine Afrique du Sud Pologne Brésil Guatemala Colombie Tunisie Hong Kong Brunei Uruguay Chili Egypte Pérou États-unis Maroc Kazakhstan Russie Bolivie Myanmar Koweit Côte d'Ivoire Malaisie Salvador Jordanie Biélorussie Sri-Lanka Cambodge Iran Panama Bahreïn Pakistan Argentine Paraguay Costa Rica Arabie Saoudite Thaïlande Philippines Indonésie Algérie Inde

Du côté de la disponibilité de la 4G dans ces pays, contrairement au calcul classique qui se base sur la couverture, celui d'OpenSignal se fait en fonction de la fréquence de disponibilité des réseaux 4G pour un utilisateur lambda. Ainsi, La 4G en Tunisie est disponible 61,38% du temps, un pourcentage estimé très bas puisque la Tunisie fait partie des derniers du classement et occupe la 77e place sur les 88 pays.

Avant la Tunisie arrive Israël, les Philippines, et Myanmar. Elle est par ailleurs suivie du Brésil, la République Dominicaine, et l'Arménie.

Sur le plan régional, la Tunisie possède la meilleure disponibilité en 4G. Elle se classe ainsi mieux que l'Algérie et l'Egypte, mais pas le Maroc qui arrive 60e mondialement.

Après la Corée du Sud qui est en tête de liste avec 97,49% de disponibilité, on retrouve le Japon, la Norvège, le Hong Kong, et les Etats-unis. Le Sri-Lanka, le Salvador et l'Algérie arrivent quant à eux derniers en termes de disponibilité du réseau 4G, avec seulement 40,94% pour l'Algérie.

Ci-dessous le classement total de la disponibilité de la 4G dans les 88 pays de l'étude :

Corée du Sud Japon Norvège Hong Kong États-Unis Pays-Bas Hongrie Koweit Lituanie République Tchèque Suède Taïwan Australie Inde Thaïlande Suisse Belgique Qatar Singapour Estonie Lettonie Emirats Arabes Unis Espagne Finlande Macédoine Canada Uruguay Danemark Croatie Luxembourg Slovénie Bahreïn Slovaquie Pérou Oman Royaume-Uni Mexique Grèce Autriche le Portugal Serbie Malaisie Géorgie Liban Bulgarie Brunei Bolivie Argentine Roumanie Pologne Arabie Saoudite Indonésie Panama Vietnam Kazakhstan Jordan Cambodge Paraguay Italie Maroc Côte d'Ivoire Iran Chili Pakistan Nouvelle-Zélande France Afrique du Sud Turquie Albanie Allemagne Colombie Guatemala Russie Israël Philippines Myanmar Tunisie Brésil République Dominicaine Arménie Costa Rica Biélorussie Irlande Equateur Egypte Sri-Lanka Le Salvador Algérie

En combinant débit et disponibilité dans un seul graphique, OpenSignal arrive à établir l'avancement d'un pays dans le déploiement et la qualité de son réseau 4G, fournissant ainsi une idée sur le développement de ses infrastructures.

Les pays dans le coin inférieur gauche du graphique sont généralement aux premiers stades de leur déploiement de la 4G.

Un pays peut donc avoir un réseau 4G très disponible, mais pas assez rapide, et vice-versa. l n'y a pas de règle absolue. Les pays peuvent avoir des réseaux très accessibles, mais leur vitesse peut être limitée par des contraintes de moyens. D'autre part, les pays dotés de nouveaux réseaux 4G peuvent avoir une disponibilité limitée, mais en raison de leur faibles charges, ils peuvent supporter des vitesses considérablement plus élevées.

Selon OpenSignal, il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrivée et le déploiement de la 5G pour pallier au problème de la vitesse, car estime-t-elle, il existe encore des améliorations à faire dans la technologie 4G et ses normes, qui permettraient l'accès à un bien meilleur débit. OpenSignal se base d'ailleurs sur des exemples d'opérateurs canadiens qui offrent des débits de 70Mbps en 4G.

La 4G avait fait son entrée en Tunisie le 10 mars 2016, lors d'un lancement à titre expérimental qui avait provoqué une surcharge en fin de matinée du même jour. La technologie s'est par la suite rapidement généralisée, chez tous les opérateurs, d'autant plus que la totalité des smartphones offerts actuellement supportent cette technologie.

La 5G, successeur de la 4G et qui offre un débit dix fois plus rapide, est elle aussi en cours d'étude pour un lancement dans les prochaines années en Tunisie, selon une déclaration du PDG de Tunisie Télécom, Nizar Bouguila.

Par ailleurs, la France entame déjà ses premiers tests de la 5G, dont le déploiement et la commercialisation commenceront l'année prochaine.

