Le mystérieux Berlinois Claptone aux platines, en compagnie de DJ tunisiens, pour une soirée mystique à Gammarth

Décor égyptien, masques vénitiens, la soirée organisée par Faust accueillera le célèbre et mystérieux Claptone et fera également voyager les festivaliers à travers les ondes électro des talentueux DJ tunisiens, notamment Samy Chelly, Tic & Tac et Pila, et ce le 3 Mars 2018.

CLAPTONE FAUST/CLAPTONE

SAMY CHELLY FAUST/SAMY CHELLY

Tic&Tac FAUST/Tic&Tac

PILA FAUST/PILA

Pour la première fois, l'hôtel Le Palace de Gammarth ouvrira ses portes aux amoureux de la musique électronique. Précisément dans l'Espace Cléopâtre, d'une capacité de 2000 personnes.

"Le choix de ce site n’est pas anodin et ne manquera pas d’apporter à l’événement une touche supplémentaire d’originalité et de plonger les mélomanes dans l’atmosphère mythique de l'Egypte antique", soulignent les organisateurs.

Les portes ouvriront à 19h, les festivaliers auront accès à deux aires "chill-out". Mais en plus de se délecter d'une bonne musique, pleins d'autres surprises attendent les festivaliers. "Il y aura un Iphone à gagner, des billets d'avion et bien d'autres surprises", assure l'un des organisateurs. D'ailleurs, un des mets préférés des Tunisiens sera servi dans une salle juste à côté, le fameux Lablabi, pour ceux qui en raffolent.

La sécurité est aussi de mise. Trois portiques de sécurité, une cinquantaine d'agents en plus de la protection civile, indique l'un des organisateurs.

À vos masques! Claptone, Samy Chelly, Tic & Tac et Pila vous attendent pour une soirée vibrante, et pour partager l'amour de la musique avec tous les clubbers et mélomanes, à Tunis.

