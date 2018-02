Azaly Private, le luxe à même la peau

STYLE - Python, lézard, croco ou galuchat, Azaly Private décline les peaux les plus nobles en sacs, pochettes et accessoires de mode qui défient le temps. Cette nouvelle marque marocaine lancée par Milla Ouazzani Touhami allie rareté, authenticité et éthique pour proposer des collections réalisées à la main et produites en séries limitées et numérotées.

Signifiant littéralement "éternel" en arabe, cette marque de maroquinerie de luxe propose des créations uniques réalisées à la main, par des artisans détenteurs de savoir-faire précieux.

Imaginée par la créatrice comme un hommage à sa mère Houria, partie trop tôt mais dont l'héritage se retrouve dans chaque création, cette nouvelle griffe se vit comme une histoire de transmission qui devient un véritable acte de partage entre une mère et sa fille.

"Alors que j'étais en plein déménagement, en ouvrant des cartons, j'ai retrouvé un vieux sac de ma mère qui est décédée l'année de mes 18 ans, et ce sac lui avait été offert par sa mère. J'ai retrouvé deux pièces qui lui appartenaient, l'une en python et l'autre en daim et cuir, très rétro. Je rentrais justement d'un voyage en Indonésie où j'ai vu de superbes pièces réalisées dans des matières incroyables. C'est là que l'idée d'Azaly est née!", nous raconte Milla Ouazzani Touhami, qui a alors décidé de vivre de sa passion en dessinant et créant ses propres modèles. "Des modèles intemporels, qu'une mère pourrait donner à sa fille, qui ne vieilliraient pas et ne se démoderaient jamais", souligne la créatrice.

"Je ne suis pas dans les tendances, j'aime plutôt les choses simples et épurées. Je préfèrerai toujours un classique avec une touche d'originalité que ce soit à travers une couleur, une forme ou un accessoire. Ce sont aussi les valeurs d'Azaly. Nos pièces sont faites avec passion, authenticité et simplicité, mais toujours en nous imposant des standards très élevés. Nous avons donc décidé de lancer une signature 100% marocaine pour les amateurs du beau et du rare", précise Milla.

La griffe de luxe porte également les valeurs de la créatrice. Des valeurs de partage et d'engagement citoyen. Ainsi, la marque reverse un pourcentage de toutes les ventes au profit d'associations pour soutenir le travail des artisans et des petites mains.

Ancienne journaliste-reporter, experte en médias et en communication, Milla Ouazzani Touhami a décidé de tout mettre de côté pour se lancer dans cette folle aventure créative. Celle de créer une marque reconnaissable d'un simple regard par la simplicité intemporelle de ses pièces. "Nos sacs n'ont pas de signature à l'extérieur, je voulais créer une griffe à l'opposé du 'bling', avec des produits dotés d'une identité forte. Ainsi, il n'y a volontairement pas de logo, c'est à l'intérieur que l'on retrouve l'estampille de la marque", précise-t-elle.

Le logo d'Azaly se cache donc à l'intérieur, directement sur le cuir ou sur une plaque. Un petit pompon bijou en métal portant le logo de l'infini est le seul indice extérieur de la marque.

Après une première collection capsule de 25 modèles, Azaly Private dévoilera bientôt une seconde collection sur le thème de l'artisanat. "Pour cette nouvelle étape, nous allons mettre en lumière avec subtilité et finesse les merveilles de l'artisanat marocain. Les peaux seront donc brodées avant de passer à la conception des sacs", explique la créatrice. "Ainsi, nous allons marier du python avec une fine broderie en fils d'or, par exemple. C'est un défi que nous allons essayer de relever. L'idée est d'offrir un accessoire haut de gamme avec une identité marocaine forte". C'est donc une nouvelle marque qui signe son entrée dans la cour des grands.