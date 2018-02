Stations de péage à l'autoroute est-ouest dans son tronçon ouest fin octobre prochain

East West highway west side of Ain Defla wilaya. Algeria on 11/25/2015. (Photo by Billal Bensalem/NurPhoto) (Photo by NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) | NurPhoto via Getty Images

Des stations de péage situées sur le tronçon ouest de l’autoroute est-ouest seront réceptionnées fin octobre prochain, a appris jeudi l'APS à l'occasion de la visite du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane dans la wilaya de Mascara.

Les responsables de la direction régionale de l’Agence nationale des autoroutes d’Oran ont indiqué au ministre que le taux d’avancement des travaux a atteint 61% au niveau des 15 stations et du siège de la direction d’exploitation régionale de ces stations et devront être achevés fin octobre prochain, suivant un calendrier en cours d’exécution par une société étrangère chargée du projet.

En inspectant le projet de réalisation du siège de la direction régionale ouest d’exploitation des stations de péage et la station péage sur l’échangeur de Sig situés dans la commune de Ras El Ain Amirouche sur l’autoroute est-ouest, Abdelghani Zaalane a sommé l'entreprise en charge des travaux de doubler d'efforts et renforcer les chantiers en moyens humains et matériels pour éviter tout retard afin de réceptionner le projet dans les délais impartis.

Le ministre a insisté devant les cadres de l’Agence nationale des autoroutes sur le suivi du projet et l’intervention à tous les niveaux pour traiter d'éventuels dysfonctionnements pouvant entraver le déroulement des travaux et retarder la concrétisation du projet doté d'une enveloppe de 32,4 milliards DA.

Zaalane a, en inspectant le projet de la voie d’accès reliant la ville de Mascara à l’autoroute est-ouest sur 43 kilomètres, refusé l'idée de se concentrer sur une partie pour sa réception avant les autres, estimant que cela n'affecte pas à l’avancement des travaux des autres parties.

Trouvant que le rythme actuel des travaux ne permet pas la réception du projet en avril 2019 comme convenu, il a instruit de renforcer les chantiers en ressources humaines et matérielles nécessaires pour relever la cadence de réalisation et livrer le projet dans les délais afin de permettre à la wilaya de Mascara de l'exploiter surtout au profit du secteur agricole.

Le ministre a annoncé, au passage, que le gouvernement a réservé une rallonge financière dans le cadre de l’opération de réévaluation pour la prise en charge des travaux supplémentaires du projet de l’accès entre Mascara et l’autoroute est-ouest en tant que projet structurant de la wilaya et utile pour la plupart des wilayas de l’ouest et du sud-ouest en termes de développement économique, d'échange commercial et de facilité du déplacement des citoyens.

A la nouvelle gare routière de Bouhanifia qui sera réceptionnée en mars prochain, il a instruit de lancer des mesures pour la location des locaux commerciaux et de services disponibles dans cette structure.

Zaalane a inspecté, lors de sa visite dans la wilaya, d’autres projets relevant de son secteur dont le projet de de dédoublement de la ligne ferroviaire électrifiée reliant les villes de Oued Tlélat (Oran) et Tlemcen et dont le tronçon traverse la wilaya de Mascara dans la daïra de Zahana sur une distance de 11 km.

Il s’est enquis, à Tighennif, du projet de confortement et d'extension de la RN 91 sur 4 km représentant une voie d'évitement de la ville. Le ministre a évoqué, au terme de sa visite, les projets du secteur des transports et des travaux publics en cours de réalisation dans la wilaya de Mascara au titre de l’année courante.

