La fille du prince Albert de Monaco rejoint le rallye Aïcha des Gazelles

AÏCHA DES GAZELLES - Une nouvelle "fille de" rejoint la course. Après Pauline Ducruet, fille de Stéphanie de Monaco, c'est au tour de Jazmin Grimaldi, fille aînée du prince Albert II de Monaco, de rejoindre la liste officielle des participantes au rallye Aïcha des Gazelles.

La jeune femme, qui s'est entraînée avec sa cousine dans le désert de l'Utah, sera accompagnée par Kiera Chaplin comme co-pilote, petite-fille du légendaire Charlie Chaplin:

Jazmin et Pauline, accompagnées de leurs co-pilotes respectives, se sont retrouvées dans un restaurant à New-York pour l'annonce officielle de leur participation:

Jazmin Grimaldi, à qui on fait remarquer qu'elle n'aura pas accès à son portable pendant la compétition, a déclaré à Hello Magazine qu'elle est "plus excitée à l'idée d'être déconnectée pendant cette période au Maroc".

Le 16 mars 2018, "165 équipages soit plus de 300 femmes de 18 à 65 ans et de 16 nationalités différentes prendront le départ de la 28ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, aux volants de leurs 4x4, crossover, camion, quad ou moto" rapporte l'organisation du rallye dans un communiqué.

Le 17 mars prochain, la princesse Stéphanie de Monaco donnera de son côté le départ de la "E-Gazelles", "une compétition parallèle de 6 véhicules électriques dont une sera conduite par Jazmin Grimaldi et Kiera Chaplin".

L'an dernier, le père de la jeune femme, Albert II de Monaco, avait donné le coup d'envoi au tout premier véhicule électrique, dans la principauté monégasque.

Engagée hors classement au cours de l'édition 2017, la Citroën E-Mehari avait ainsi lancé la catégorie E-Gazelles. Une première participation en demi-teinte, compte tenu du fait que le véhicule n'était pas vraiment adapté à ce genre de parcours.