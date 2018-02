"Le Feu et la Fureur": Trump a-t-il été naïf sur l'ingérence russe? Les extraits audio du livre explosif

ÉTATS-UNIS - Il a été numéro 1 des ventes avant même sa parution aux États-Unis, en janvier dernier. Ce jeudi 22 février, la traduction française du livre "Fire and Fury, Inside the Trump White House" ("Le Feu et la Fureur: Trump à la Maison Blanche") est désormais disponible.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête de cet article, Le HuffPost France s'est procuré, en exclusivité, des extraits audio du best-seller écrit par le journaliste Michael Wolff, et qui a fait trembler la Maison Blanche et son occupant Donald Trump en janvier dernier. Le livre audio de "Le Feu et la Fureur" est lu par l'acteur français Bernard Gabay, également connu pour doubler les voix de stars américaines telles que Robert Downey Jr ("Iron Man"), Viggo Mortensen ("Le Seigneur des Anneaux") ou encore Antonio Banderas.

Les quelque 300 pages relatent les coulisses de la Maison Blanche au lendemain de l'élection du président américain. Aucun membre du clan n'est épargné, à commencer par le milliardaire lui-même. Parmi les thématiques abordées: l'ingérence russe dans la campagne présidentielle.

Michael Wolff dévoile les rôles opaques qu'ont joués les membres du staff de Donald Trump (Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Sean Spicer, ex-directeur de la communication de la Maison Blanche, ou encore Jeff Sessions, ministre de la Justice), mais surtout les réactions de ce dernier, ou plutôt les non-réactions. Donald Trump fait-il preuve de naïveté ou d'inconscience sur cette controverse évoquée dès son élection, en novembre 2017?

Les avocats de Trump ont voulu faire interdire sa parution

Au lendemain de la parution de certains extraits ayant suscité une vive controverse, début janvier 2018, les avocats du président américain avaient adressé un courrier à son auteur et à Steve Rubin, président de la maison d'édition Henry Holt and Co. leur demandant de "cesser immédiatement" sa distribution, évoquant, entre autres, la diffamation.

A la veille de la parution, Donald Trump a dénoncé dans un tweet le contenu "plein de mensonges" du livre: "Je n'ai autorisé aucun accès à la Maison Blanche à l'auteur de ce livre dingue! Je ne lui ai jamais parlé pour un livre. Plein de mensonges, déformations et sources qui n'existent pas".

Pour découvrir l'intégralité du texte audio de "Le Feu et la fureur", cliquez ici.