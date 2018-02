Matthieu Galvani explique les objectifs de Djezzy pour 2018

Lors de son passage jeudi dernier sur le plateau d’Ennahar TV, Matthieu Galvani, Directeur Général de Djezzy, a abordé le bilan de l’année 2017 ainsi que les perspectives 2018 en soulignant la forte volonté de l’entreprise d’être le leader technologique avec trois objectifs majeurs : meilleur réseau, meilleur prix et meilleur service.

Djezzy démarre 2018 en force avec les offres Hayla et Smart, les nouveaux forfaits du modem 4G, le classement de "Djezzy Internet" comme l’application la plus téléchargée en Algérie et bien entendu la signature d’un partenariat d’image avec la star algérienne du football international, Ryad Mahrez. "C’est une année formidable de stabilisation et de modernisation. 2017, c’est l’année de la 4G. Dix 10 millions d’Algérien ont accès à la 4G de Djezzy, soit plus de 25% de la population", a commenté le Directeur général de l’opérateur. Il a également rappelé l’ouverture de 52 nouvelles boutiques, le recrutement de plus de 400 nouveaux collaborateurs, la mise en place d’une nouvelle organisation avec la création de 7 régions à travers des "business units" considérées comme des mini-Djezzy, et l’aménagement d’un nouveau siège en open space.

L’invité de la chaine Ennahar TV a également abordé les raisons de la transformation numérique qui s’impose aujourd’hui comme une nécessité vitale pour s’adapter aux mutations que connait l’industrie des télécommunications. "Les métiers traditionnels de la voix sont en décroissance, les prix sont de plus en plus bas et les investissements de plus en plus haut, donc nous nous réinventons sur le data et l’internet qui sont les nouveaux vecteurs de la croissance", a-t-il déclaré, avant de mettre l’accent sur la modernisation du réseau qui permettra de proposer une connexion de très haut débit mobile aux algériens.

Ce qui marquera la contribution de Djezzy à la démocratisation de l’internet mobile en Algérie. "Beaucoup d’investissements ont été réalisés. 15 milliards de dinars en 2017 et autant en 2018 afin de poursuivre le programme de transformation de la compagnie. "Nous investissons beaucoup sur le capital humain, nous avons réalisé 400 recrutements externes en 2017, soit la moitié de l’objectif fixé dans le cadre du plan de recrutement. L’autre moitié sera réalisée en deux ans".

L’esprit d’équipe au sein de l’entreprise

Abordant la questions de l’aménagement du nouveau siège de Djezzy en open space, le directeur général a indiqué que l’objectif de ce nouveau système de travail est d’abord de "faciliter la communication entre les collaborateurs, de faire tomber les murs et les barrières entre les gens et asseoir à nouveau l’esprit d’équipe au sein de la société". Il a également précisé que le processus de digitalisation se poursuit en parallèle en interne avec le remplacement de 10 procédures papiers par une procédure digitale hebdomadaire. Toujours concernant la transformation technologique en cours de Djezzy, le DG a mis en relief l’important apport et le soutien du Fonds National d’investissement (FNI), ainsi que l’expertise de VEON, l’un des plus importants groupes de télécommunications dans le monde.

Réaffirmant l’engagement de Djezzy de poursuivre sa contribution au développement de l’économie nationale, Matthieu Galvani a déclaré : "Nous croyons fortement dans le potentiel de développement en Algérie". Cela se traduit par la confiance accordée aux jeunes compétences nationales. "Chez Djezzy, on ne dépend plus d’un fournisseur étranger pour mettre au point des applications mobiles. Elles sont développées par des compétences algériennes", a-t-il dit, rappelant que l’opérateur "recrute beaucoup d’étudiants qui sortent des universités algériennes".

Lors de l’interview accordée à Ennahar TV, Matthieu Galvani a abordé d’autres thèmes à l’exemple de la réhabilitation du sport de quartier en misant sur la proximité avec la société. Dans le même ordre d’idée, il a également mis en avant le travail des équipes de Djezzy qui permettra de valoriser les trois passions de la jeunesse algérienne, à savoir le sport, la musique et l’art culinaire.

