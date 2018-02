La Banque centrale de Tunisie dément la présence de défauts sur les nouveaux billets de 20 dinars

Alors que plusieurs médias ont affirmé avoir remarqué des défauts sur les nouveaux billets de 20 dinars récemment mis en circulation, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a formellement démenti ces défauts.

Dans un communiqué publié jeudi, la BCT "dément formellement les informations diffusées par certains journaux électroniques et relayées sur les réseaux sociaux concernant l’existence de défauts affectant le nouveau billet de 20 Dinars mis récemment en circulation" rassurant ainsi sur la qualité des billets de banque mis en circulation.

Selon l'Institution, la fabrication des billets de banque en Tunisie répond à "des normes strictes et des règles techniques répondant aux standards internationaux". L'impression de ces billets est même faite auprès "d’imprimeurs de renommée internationale" ajoute la BCT. "Ces normes et règles relèvent de la sécurité de la monnaie nationale et ne peuvent dès lors être sujet de débat et d’explications".

Revenant sur les anomalies "détectés" par plusieurs médias, la Banque centrale a une explication: "les constats relayés par lesdits médias sur le décalage du fil de sécurité, le numéro de série et l’élément 'SparkLive' sont relatifs à des éléments qui font partie intégrante des spécifications techniques de fabrication des billets de banque" précise-t-elle sans donner plus de détails.

Selon la BCT, le décalage du fil de sécurité n'est pas spécifique aux nouveaux billets mis en circulation. Cela concerne aussi des billets de 5 dinars et des billets étrangers comme le montre les photos publiés par la Banque centrale sur son site internet.

