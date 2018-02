Dans le cadre de la visite officielle qu’il effectue en Turquie, le Ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a été reçu par le Président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan, auquel il a transmis un message de fraternité et d’estime du Président Bouteflika.

Le Président Erdogan a marqué sa satisfaction quant à la qualité des relations qu’entretiennent l’Algérie et la Turquie, et qui sont marquées par une volonté commune, au plus haut niveau, de les renforcer davantage, au bénéfice des deux pays. Il a ajouté que la visite qu’il effectuera prochainement en Algérie constituera une étape importante dans les relations Algéro-turques.

M. Messahel a, pour sa part, indiqué que l’Algérie considère la Turquie comme un partenaire important avec lequel elle entend développer le partenariat gagnant-gagnant qui existe entre les deux pays.

Le Président Erdogan a chargé le Ministre Abdelkader Messahel de transmettre ses sentiments de fraternité et de considération à M. le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

L’entretient s’est déroulé en présence du Ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusolglu.

