L'ONU exprime sa reconnaissance à la Tunisie pour sa contribution d'un demi siècle aux opérations de maintien de la paix

United Nations Information Centre in Tunis

Les casques bleus tunisiens font honneur à leur pays et reçoivent les félicitations des Nations Unies dans leur contribution aux opérations de maintien de la paix, selon un communiqué rendu public par l'ONU.

L'ONU a exprimé sa gratitude à la Tunisie à travers toute une collection de posters représentant notamment les casques bleus tunisiens, ainsi que des messages de remerciement en plusieurs langues. Par cet album baptisé "Merci la Tunisie pour votre contribution et sacrifice", l'ONU a souhaité affirmer sa reconnaissance pour l'engagement de la Tunisie dans le maintien de la paix à travers le monde.

Cet hommage vient à l'occasion de la célébration prochaine de la Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, le 29 mai 2018, une journée qui se place dans le cadre d'une campagne lancée par l'ONU, sous le slogan "Merci à vous casques Bleus pour votre service et sacrifice".

L'objectif de cette campagne étant de susciter la reconnaissance des gens envers les pays engagés dans cette cause, à travers l'aide diverse et variée qu'ils fournissent, notamment grâce aux casques bleus déployés un peu partout.

D'ailleurs, les Nations Unies invitent le public à participer à ladite campagne, en diffusant et commentant les posters des casques bleus tunisiens.

"La Tunisie est restée, durant plus de 50 ans, un partenaire résolu des Nations Unies dans le maintien de la paix. Nous sommes reconnaissants pour les services et les contributions des Casques bleus tunisiens" a déclaré Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies aux Opérations de Maintien de la Paix.

Selon le communiqué des Nations Unies, plus d'un million de femmes et d'hommes ont travaillé dans les opérations de maintien de la paix, des opérations qui se sont avérées déterminantes dans bon nombre de conflits et ont été efficaces dans la consolidation de la paix.

Selon les derniers chiffres de l'ONU, la Tunisie aura fourni 234 Casques bleus à cinq opérations de maintien de la paix en République centrafricaine, au Darfour, en République démocratique du Congo, au Mali, ou encore à Haïti.

Depuis 1948, 20 casques bleus tunisiens auront péri dans l'exercice de leur service, d'un total de 3700. Ainsi, l'ONU adresse ses chaleureux remerciements, en l'honneur de la mémoire des défunts, ainsi qu'à leurs familles.

"Les Casques bleus et leurs familles font de grands sacrifices. Ils risquent leur vie et sont confrontés à des conditions très difficiles. Certains y laissent malheureusement leur vie" ajoute le communiqué.

