La loi sur l'immigration de Collomb change-t-elle vraiment la tradition de l'asile en France?

C'est dans un contexte pour le moins compliqué que Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur français, a présenté ce mercredi 21 février son (très controversé) projet de loi sur l'asile et l'immigration. Le ministre de l'Intérieur doit composer avec une majorité divisée, une prolongation de la grève de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ainsi que de nombreux préavis déposés ce jour chez plusieurs acteurs majeurs de l'asile (dont l'Ofpra).

C'est donc peu dire que le projet intervient dans un climat particulièrement tendu, lequel rend les promesses "d'équilibre" vendues par Beauvau assez inaudibles.

Au centre des crispations, la "réduction des délais" portant sur plusieurs procédures d'accès à l'asile. Pour le gouvernement, il s'agit de faciliter la démarche en accélérant le processus. Du côté des acteurs du secteur et des détracteurs du texte, c'est en réalité un changement de la philosophie du droit d'asile français qui s'opère.

"Rupture sans équivoque avec la tradition d'asile"

Le projet de loi prévoit la réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile après l'entrée sur le territoire. Au-delà de ce seuil, le dossier sera traité mais en "procédure accélérée", c'est-à-dire en quinze jours. Problème: si tout le monde est d'accord pour réduire le temps entre la demande et l'obtention d'une réponse, les associations craignent que cette disposition conduise à favoriser ces fameuses procédures accélérées, lesquelles ne vont pas forcément dans le sens du demandeur d'asile.

"Si, à leur arrivée sur le territoire, les personnes sollicitant la protection de la France mettent plus de 90 jours à se décider pour déposer une demande d'asile, les personnes verront leur situation examinée en procédure accélérée, sans droit à l'hébergement ni à la moindre allocation", dénonce la Cimade qui a publié le 19 février un "décryptage" du projet. Dénonçant une "rupture sans équivoque avec la tradition d'asile", Johan Ankri, responsable syndical à l'Ofpra, explique à Info Migrants:

"Comment voulez-vous en quinze jours convoquer un demandeur d'asile, lui faire passer un entretien, faire des recherches complémentaires sur son dossier, vérifier ses dires, prendre une décision et notifier sa décision! C'est aberrant!"

Autre "réduction de délai" préconisée par le projet de loi, celle du recours, qui passe à quinze jours au lieu d'un mois. Et l'effet redouté est le même. "Pour constituer un dossier, le requérant doit pouvoir se préparer, se rapprocher de son avocat, récupérer des pièces où qu'elles soient, les faire traduire par un interprète certifié... il faut du temps. Et, quinze jours c'est vraiment trop court", note auprès du HuffPost Suzy Balourd, secrétaire d'audience et secrétaire générale de la CGT à la CNDA. Et d'ajouter: "La conséquence, c'est simplement qu'ils ne pourront pas du tout faire de recours".

Les professionnels du secteur estiment donc que le gouvernement cherche à décourager les réfugés. "Toutes ces mesures, qui vont à l'encontre du droit d'asile et du droit européen, ne visent qu'à dissuader les personnes de demander la protection de la France et à les priver de toute ressource", déplore la Cimade.

"Efficacité" VS réalité

Du côté des défenseurs du projet, on rejette toute arrière-pensée. "Ce texte vise à avoir une procédure plus efficace et plus rapide sans que ce soit au détriment du droit des personnes", jure auprès du HuffPost le député LREM Aurélien Taché, auteur d'un rapport sur l'intégration des migrants.

"On a toute une série de mesures dans la loi qui permettront de raccourcir les délais procéduraux qui sont aujourd'hui un peu longs. Je sais que l'OFPRA a engagé un travail pour passer de quatre à deux mois e délai d'instruction", promet-il, soulignant que l'Allemagne a "des délais plus courts que les nôtres".

D'autres députés LREM espèrent limiter cette réduction de délais, à l'image de Matthieu Orphelin, qui plaide pour "une approche pragmatique et différenciée pour chaque procédure".

"La réduction des délais est un axe important mais elle doit se faire en préservant les droits du demandeur. Sur le délai maximal de recours devant la CNDA, que le gouvernement souhaite raccourcir de un mois à quinze jours, je pense que nous pourrions trouver un compromis acceptable par tous en le ramenant à vingt-et-un jours", estime-t-il.

De quoi rassurer les associations? Pas vraiment. "La 'réduction des délais d'instruction': une rengaine... et une obsession de tous les ministres de l'Intérieur successifs. Pour concourir à cette réduction, il n'est, en parallèle, annoncé aucun moyen supplémentaire (humains, matériels, financiers, organisationnels en préfecture) pour améliorer les délais et les conditions d'enregistrement des demandes d'asile", déplore le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (Gisti). "La réduction des délais ne peut que s'accompagner de l'augmentation significative des places d'hébergements", confirme un haut-cadre associatif qui suit de près le dossier.

Durée de rétention doublée (voir plus)

C'est l'autre mesure qui fait bondir les associations. La durée de rétention administrative passe de 45 à 90 jours avec prolongation possible de 15 jours (trois fois de suite maximum) si l'étranger fait obstacle à son éloignement. Or pour les détracteurs du texte, cela est au mieux inutile, au pire source de souffrances supplémentaire pour les migrants.

Pour le gouvernement, l'allongement de cette durée s'explique par le temps que nécessite l'obtention des laissez-passer consulaires, afin de reconduire les déboutés du droit d'asile. Un argument que balaient les opposants à la loi. "La durée de rétention n'a aucune incidence significative sur le nombre d'expulsions. Pour preuve : en 2016, l'Allemagne et le Royaume-Uni, où l'on peut enfermer jusqu'à 18 mois, ont expulsé respectivement 26.654 et 10.971 personnes. Pour sa part, la France en a expulsé 37.362", affirme la Cimade.

"Il n'y a aucun élément tangible qui permette de dire qu'enfermer plus veut dire expulser plus", affirme à La Croix le spécialiste du droit des étrangers Laurent Delbos, qui prévient: "Il faut se rendre compte que la rétention,c'est comme la prison. Priver de liberté, ce n'est pas une petite chose, c'est une atteinte à un droit fondamental qui crée beaucoup de souffrances".

