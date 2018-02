Mais c'est quoi "La Casa de papel", la série espagnole la plus visionnée sur Netflix depuis 1 mois

SÉRIES TV - La série est arrivée au Maroc dans la plus grande discrétion en décembre sur Netflix. Pas de bande-annonce officielle sur YouTube, pas de pub dans les transports, rien.

À peine deux mois plus tard, "La Casa de papel" a tout l'air d'un succès. Netflix ne dévoile aucun chiffre mais sur l'appli mobile TV Time -dédiée aux amateurs de télévision- la fiction venue d'Espagne réussit l'exploit d'être le programme le plus "bingé" (visionné boulimiquement) pour la quatrième semaine consécutive, découvre-t-on ce mercredi 21 février.

De quoi retourne-t-il? Pourquoi autant d'engouement? Est-ce la prochaine série dans laquelle vous devez absolument vous plonger? Le HuffPost France fait le tour de la question.

"La Casa de Papel" takes the 💸 once again,



but "Everything Sucks!" doesn't suck after all! pic.twitter.com/sXO71OUINj — TV Time (@tvshowtime) 21 février 2018

Braquage à l'espagnole



La série raconte comment un homme qui se fait appeler le Professeur organise ce qu'il espère être le plus incroyable des casses: sans voler -à proprement parler- d'argent et sans verser une goutte de sang. Après avoir passé des années à préparer son coup, cet individu dont la véritable identité est inconnue de tous passe à l'étape finale de son plan en recrutant huit repris de justice qui n'ont rien à perdre.

Pour intégrer le groupe et protéger leur identité, ces hors-la-loi choisissent de remplacer leur prénom par des noms de villes: Tokyo, Nairobi, Río, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki et Oslo. Leur mission? Pénétrer dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, s'y enfermer pendant une dizaine de jours et y imprimer 2,4 milliards d'euros tout en gardant un œil sur les 67 otages qui leur permettront de ne pas être délogés par les autorités. Sauf que cela pourrait mal se terminer. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Pour les amateurs du genre et plus



Si l'Espagne s'est fait un nom à l'international avec son cinéma, on ne peut pas en dire autant avec ses séries TV. Le dernier grand succès a avoir traversé les frontières ibériques remonte à 2004/2005 et s'appelle "Un, dos, tres" ("Un Paso Adelante", en VO).

Si les aventures des jeunes chanteurs et danseurs de l'Académie de Carmen Arranz ont fait les beaux jours de la chaîne française M6, elles ne se sont pas vraiment imposées comme un gage de qualité qui donne envie de se précipiter les yeux fermées sur toute nouvelle création venue de la péninsule Ibérique. Antena 3, la chaîne qui produisait "Un, dos, tres" au début des années 2000, vient pourtant clairement remonter le niveau avec "La Casa de papel".

Les habitués de Netflix y retrouveront les caractéristiques communes à ses séries originales. Comme la plupart des productions de la plateforme, "La Casa de papel" se fait remarquer par un bel emballage: mise en scène soignée, photographie de qualité et ambiance réussie. Rien à redire non plus du côté des acteurs qui livrent des performances très justes.

Dotée de personnages attachants, de rebondissements efficaces et exempte de temps morts, on comprend aussi aisément pourquoi "La Casa de papel" séduit au-delà des amateurs du genre et donne envie aux téléspectateurs d'enchaîner rapidement les 13 épisodes de la première partie de la saison.

Pas encore dans la cour des grands



Aussi divertissante soit elle, la série compte quelques défauts qui la font trébucher à quelques pas d'entrer dans la cour des grands. Il faudra par exemple repasser pour l'originalité du scénario. L'idée de commettre le braquage du siècle sans bavure -mais qui va bien sûr déraper- ne date vraiment pas d'hier et la série espagnole ne saisit pas l'opportunité pour révolutionner le modèle.

Les retournements de situation restent prenants, mais ils sont systématisés et finissent par lasser. Après quelques heures de visionnage, il apparaît clair que chaque cliffhanger en fin de chapitre n'est en fait pas aussi dramatique qu'il en a l'air et qu'il a surtout été soigneusement anticipé par le Professeur.

On ne s'attardera pas non plus trop longtemps sur l'histoire d'amour entre malfaiteurs qui vient mettre des bâtons dans les roues du plan qui se voulait si bien huilé. Cette passion un peu creuse semble davantage servir d'élément perturbateur que de réelle trame secondaire.

Mais ces petits bémos s'oublient vite, surtout face à la pénurie d'épisodes inédits venant des États-Unis, où de nombreuses séries sont actuellement en pause à cause des J.O. d'hiver ou de la pause entre deux saisons. "La Casa de papel" réserve donc au final un bon moment doublé (pour les amateurs de VO) d'une opportunité d'entendre de l'espagnol sur petit écran. Et ce n'est pas tous les jours que cela arrive.