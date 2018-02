À la découverte de "DeLarson", ces Tunisiens qui forment le premier groupe cyberpunk 80's du monde arabe

Si les styles "cyberpunk" et "modern retro 80's" réunissent depuis plusieurs années de nombreux amateurs avec le célèbre groupe français Kavinsky ou Tesla Boy en Russie, c'est en revanche une nouveauté sur le sol tunisien du moins en termes de production musicale.

Le défi a aujourd'hui été relevé par le jeune groupe "DeLarson", fruit de la collaboration de deux trentenaires tunisiens, BLITS et le chanteur charismatique M. Baccar.

BLITS est producteur et directeur artistique, il a été formé par les mondes de la publicité et des arts visuels. M. Baccar est quant à lui auteur, compositeur et interprète. Ancien membre des groupes Punic Lions, Don&i et 814BC, il est bercé par la musique depuis son plus jeune âge, notamment à travers une impressionnante collection de vinyles, de David Bowie aux Pink Floyd, en passant par Stevie Wonder ou encore Bob Marley.

Le groupe compte aussi parmi ses membres A. Baccar au clavier et arrangements son, également ex-membre des Punic Lions, Don&i et 814BC, le guitariste M.M et enfin le bassiste BACH, ancien du groupe SiLemhaf.

C'est en développant une affinité pour la culture pop et l'univers des années 80 d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis que l'interprète et le directeur artistique ont constitué l'identité de leur futur groupe. Cette passion commune pour le style retro 80's et la culture cyber punk influencera en effet la création du label PULP BULB en 2017, qui donnera naissance à DeLarson et à son premier EP "S p r e e", fraîchement sorti le 14 février dernier.

"C’est une sorte de Big Bang... On a voulu exposer le premier titre au public pour avoir un premier retour", rapporte le groupe devenu pionnier du genre dans la région. "C’est un défi difficile à relever par rapport aux goûts et tendances que l'on trouve en Tunisie, et plus généralement en Afrique et au Moyen Orient".

"On espère se produire devant un public tunisien avant de commencer à distribuer le nouvel album ailleurs", poursuit BLITS, évoquant les difficultés de production musicales et techniques de ce nouveau projet. "On a dû beaucoup attendre pour trouver les bons éléments (nos musiciens) et enfin enregistrer notre premier titre".

Parmi ses multiples influences DeLarson revendique les styles pop, Rock, electronic, cyberpunk, triphop, psychedelic, synthpop, italo disco, electro-rock, dance-punk, art punk et glam punk et s'inspire d'artistes internationaux comme Empire of the Sun, Depeche Mode, New Order, David Bowie, Chromatics, Health, Serge Gainsbourg ou encore Massive Attack.

Autant d'influences perceptibles à travers les sonorités rétros du single cyberpunk "S p r e e", prochainement complété par d'autres morceaux du premier album studio dont la sortie est programmée pour avril prochain.

"Le Projet DeLarson se projète dans un futur proche et cherche des sonorités différentes tout en explorant et s’inspirant des tendances musicaux retro et actuel. Nous pensons que le cyberpunk est le style musical du futur!".

Le groupe ne compte en effet pas s'arrêter là, il évoque, en effet, la production d'un court-métrage prévu pour mars prochain, la sortie d'un album live en juin et un concert dès juillet avant la sortie d'une version Mix de l'album en novembre 2018. Il vise d'autre part une éventuelle distribution vers l'Asie et Europe de l’est (Russie).

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.