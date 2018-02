ÉTATS-UNIS - Un vent nouveau souffle sur les États-Unis. Une semaine après la fusillade qui a coûté la vie à 17 personnes dans un lycée de Floride, le débat sur le contrôle des armes à feu semble être sur le point de prendre un virage majeur, une première dans l'Histoire américaine récente.

Ainsi, Donald Trump a fait un pas dans ce sens, expliquant qu'il voulait interdire un système qui transforme les fusils en armes automatiques, et un sondage a révélé que l'opinion publique américaine réclamait à grands cris de nouvelles lois. Les lycéens de Floride, eux aussi, œuvrent pour que des mesures soient prises, multipliant les apparitions publiques tout en affirmant haut et fort qu'ils ne renonceront pas à ce combat.

Une marche "révolutionnaire" le 24 mars

Et du côté d'Hollywood aussi, des choses se mettent en place progressivement. Si des voix se font entendre pour appeler aux manifestations et aux rassemblements, certaines célébrités vont encore plus loin, donnant des sommes considérables aux militants anti-armes. C'est le très médiatique couple Amal et George Clooney qui a été le premier à faire ce geste, affirmant dans un communiqué de presse qu'ils allaient donner 500.000 dollars aux organisateurs de la "March for Our Lives", prévue le 24 mars prochain à Washington.

"Notre famille sera là le 24 mars, pour se tenir aux côtés de cette incroyable génération de jeunes gens, venus de tout le pays. Et au nom de nos enfants Ella et Alexander, nous donnons 500.000 dollars pour aider à financer cet événement révolutionnaire. La vie de nos enfants en dépend."

Vague de soutiens et défi entre stars

Une initiative qui a déclenché une vague de soutiens parmi les people. Quelques heures après cette déclaration, la célèbre animatrice et actrice Oprah Winfrey tweetait ainsi qu'elle allait suivre l'exemple du couple Clooney. "George et Amal, je ne peux être que d'accord avec vous. Et je vais joindre mes forces aux vôtres en égalant votre contribution pour la 'March for Our Lives'. Ces jeunes gens inspirants me rappellent les 'Voyageurs pour la liberté' des années 1960, qui avaient aussi dit qu'ils en avaient assez, et avaient permis à nos voix d'être entendues."

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard. — Oprah Winfrey (@Oprah) 20 février 2018

Un peu plus tôt dans la journée du 20 février, Steven Spielberg et sa femme, l'actrice Kate Capshaw, ont également annoncé qu'il allaient donner un demi-million de dollars, comme le puissant producteur Jeffrey Katzenberg et sa femme Marilyn.