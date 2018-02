Cette mannequin atteinte de vitiligo est la nouvelle égérie d'une marque de maquillage

BEAUTÉ - Dans la mode, comme dans le milieu des cosmétiques, l'heure est à la diversité. Pour sa dernière campagne publicitaire, lancée ce mardi 20 février, la marque de maquillage américaine CoverGirl a choisi Amy Deanna, une mannequin noire atteinte de Vitiligo, pour être le visage de son nouveau fond de teint.

C'est la première fois que l'entreprise fait appel à une femme souffrant de cette maladie. À l'origine d'une dépigmentation de la peau, elle se manifeste par des plaques blanches sur de multiples parcelles du corps. Une affection dont pâtit également la top modèle canadienne Winnie Harlow, qui a déjà beaucoup participé à la sensibilisation à l'égard de cette pathologie.

Dans la vidéo, on la voit se mettre du fond de teint et recouvrir certaines des taches qu'elle a sur le visage. "Pourquoi avoir tendance à vouloir se fondre dans la masse quand vous pouvez choisir comment vous démarquer", se demande la mannequin dans la publicité pour le produit.

Interrogée par le site People, Amy Deanna explique être très fière de participer à cette nouvelle campagne. "Éduquer les gens sur le vitiligo est très important à mes yeux", explique cette dernière. "Disposer d'une telle plateforme pour le faire représente beaucoup pour moi." Elle se dit ouverte à toutes les questions que souhaiteraient lui poser les gens sur sa peau.

"C'est une partie de mon identité mais elle ne définit pas qui je suis", affirme la mannequin qui regrette l'absence de diversité dans le milieu de la beauté. "Le monde de la mode et l'industrie des cosmétiques donnent parfois l'impression qu'il s'agit d'une fête privée où seuls quelques VIP peuvent être invités", estime Amy Deanna. "Ça fait très: 'Vous ne pouvez pas vous asseoir à notre table'."

Gods plan ✨ Une publication partagée par Amy🌹 (@amy.deanna) le 9 Févr. 2018 à 8 :08 PST

Avant elle, certaines personnalités comme l'actrice Issa Rae ou la chanteuse Rihanna avaient aussi été choisies pour être les égéries de CoverGirl. Ces femmes l'ont beaucoup inspirée. "Je me souviens, quand j'étais jeune, avoir vu Queen Latifah à la télé, dans une pub de la marque", se rappelle la mannequin. "C'était tellement motivant."

Aux États-Unis, l'enseigne de cosmétiques est connue pour sa politique en terme de diversité. En 2016, CoverGirl avait sélectionné une femme portant un hijab, la blogueuse beauté Nura Afia, et un garçon, le Youtubeur James Charles, pour le lancement de ses nouveaux mascaras.

Un article du site Fast & Company explique que l'entreprise cherche à être la plus représentative possible. "Nous voulons nous assurer que les personnes qui [...] créent les publicités illustrent la diversité et les diverses communautés dans lesquelles elles vivent", avait déclaré la directrice adjointe de CoverGirl, Ukonwa Ojo.

L'enseigne américaine n'est cependant pas la première à mettre en valeur des mannequins atteints de vitiligo. Récemment, la marque de prêt-à-porter britannique Missguised a placé dans l'une de ses vitrines un mannequin en plastique visiblement affecté par la maladie. En 2015, Diesel et Desigual avaient, elles, invité Winnie Harlow pour poser dans leurs nouvelles campagnes.