71 migrants d'Afrique subsaharienne interceptés à Tanger par la marine royale

MIGRATION - 71 migrants clandestins en provenance de pays d'Afrique subsaharienne ont été interceptés, mardi 20 février au large de Tanger, par des unités combattantes de la marine royale opérant en Méditerranée.

Selon une source militaire citée par la MAP, 13 femmes se trouvaient à bord des embarcations secourues au cours de deux opérations séparées.

L'agence de presse rapporte que "les secourus étaient en difficulté à bord de deux embarcations pneumatiques, par mauvais temps et houle dangereuse". Ils ont été ramenés sains et saufs à bon port, avec leurs moyens nautiques, précise la même source.

Samedi dernier, selon l'agence de presse espagnole EFE, la marine marocaine a intercepté une embarcation avec à son bord une vingtaine de migrants. Cinq d'entre eux ont déclaré appartenir à la communauté rohingya, minorité musulmane persécutée en Birmanie.

La Commission espagnole pour l'aide aux réfugiés a récemment alerté sur la possible arrivée massive de migrants clandestins par le Maroc dans les mois qui viennent. La route migratoire qui passe par le royaume est en effet de plus en plus empruntée par les candidats à l'immigration illégale.