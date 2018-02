Russie-Algérie: suppression de visas pour les porteurs de passeports diplomatiques ou de service

Waving flag of Russia and Algeria | alexis84 via Getty Images

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et son homologue russe, Serguei Lavrov, ont signé lundi à Moscou un accord sur l’exemption de visas pour les porteurs de passeports diplomatiques ou de service.

Après la cérémonie protocolaire de signature des documents, les deux ministres se sont félicités de cette mesure appelée à faciliter la fluidité des échanges et visites entre responsables des deux pays, en vue de conforter davantage les relations bilatérales.

La signature de l'accord a eu lieu après l'entretien qu'ont eu les deux chefs de la diplomatie, au cours duquel ils ont souligné la similitude de la vision de l'Algérie et de celle de la Russie dans leur approche vis-à-vis des voies et moyens à mettre en oeuvre pour parvenir au règlement des crises et conflits à l'échelle régionale et internationale.

La rencontre entre les deux ministres a permis aux deux parties d’aborder l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la question du Sahara Occidental, le conflit syrien, la question palestinienne et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, a notamment indiqué M. Messahel.

Le ministre des Affaires étrangères effectue une visite en Russie au cours de laquelle il doit également rencontrer le Secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolaï Patrouchev, et le vice-président du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Ilias Oumakhanov.

