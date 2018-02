Le procureur du tribunal de Milan en Italie a révélé ce mardi 20 février 2018 détenir des "preuves" que la compagnie italienne ENI a payé, via sa filiale Saipem, des pots de vin pour obtenir des marchés en Algérie, selon l'agence de presse Reuters Italie.

Selon Isidoro Palma, procureur de la République au tribunal de Milan, lors de la première audience consacrée à la lecture de l'acte d'accusation du procès pour corruption visant la compagnie italienne, cette dernière a payé des pots de vin "pour saper ses concurrents" et se "garantir les faveur du ministre de l'Energie", Chakib Khelil.

Reuters rapporte que le même producteur a versé un paiement présumé de 197 millions d'euros de pots de vin pour obtenir des contrats à 8 milliards au profit de Saipem. La même source évoque également des pots de vin pour autoriser ENI à acheter la compagnie canadienne Firs Calgary Petroleums, qui était propriétaire de droits d'exploitation d'un champ dans le Sahara algérien.

Isidoro Palma, précisant que ces faits se sont déroulés entre 2007 et 2010, lorsque Eni Paolo Scaroni et Pietro Tali étaient à la tête, respectivement, de ENI et Saipem, a cité d'autres paiements de pots de vin.

Il s'agit notamment de paiements pour de faux services de courtage au profit de la société Pearl Partners, de Farid Bedjaoui, "homme de confiance du ministre Chakib Khelil".

