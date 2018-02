"Les routes les plus meurtrières du monde", tel était le sujet traité par l'émission Enquête exclusive diffusée sur M6, le 18 février. Et parmi les routes les plus meurtrières au monde, se trouvent la République Dominicaine, le Mozambique mais aussi la Tunisie, présentée comme "le plus mauvais élève du Maghreb derrière la Libye".

Le reportage présente quelques chiffres accablants attestant de la dangerosité des routes tunisiennes. Les accidents de la route ont ainsi augmenté de 40% ces cinq dernières années. Chaque jour, huit morts accidentés sont enregistrés sur les routes, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), soit proportionnellement cinq fois plus qu’en France. La région de Tunis est la plus touchée avec 20% du total des accidents dans le pays. Les moins de 30 ans sont les premières victimes, ils représentent le 1/3 des morts sur les routes.

Enquête exclusive s'est focalisée sur l'autoroute reliant Tunis à Hammamet. Entre 2014 et 2015, il y a eu une hausse de 8% des accidents sur ce trajet, révèle le reportage, qui montre que la première cause des accidents est l'excès de vitesse. En Face, on met en exergue la mobilisation de la société civile, de l'association "Les Ambassadeurs de la Sécurité Routière" en particulier, présentée comme étant derrière l'obligation du port de la ceinture en Tunisie depuis 2017.

En 2017, il y a eu en moyenne 4 morts et 20 blessés par jour sur les routes en Tunisie, selon les chiffres de l'Observatoire National de la Sécurité routière.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.