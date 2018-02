L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Too Schuss!

Il est grand temps de quitter le bitume, les déferlantes grisonnantes et conquérir le grand froid. Les pistes m'appellent ! Mais attention la tenue de ski est au style ce que la bien lourde raclette est au régime : compliquée à combiner. Roi ou reine des pistes, encore faut il être bien préparé, parfaitement conditionné, MSR, Monshowroom vous accompagne dans cette nouvelle saison hivernale.

Allure Futuriste

La tenue 2.0. Les premiers pas sur cette neige craquante doivent marquer son style et son empreinte. Après-ski bas bi-matières à paillettes gris métallisé de chez Moon Boot, le ton du pas est donné. Les premières descentes se veulent météoriques, rien de tel que cette veste rouge zippée ultra légère et imperméable Wabasca de chez Canada Goose pour imposer sa cadence et assurance sur ce blanc immaculé.

French Liberté

Un souffle de liberté s'empare de cette saison hivernale. Descente, ballade autour des pistes et toujours cette même revendication élégante, audacieuse et assumée. Une allure Française « effortless » mais toujours chic que la planète ski vous envie. Rossignol et son pull laine en fine maille Alaya marine affirme votre identité et c'est de la tête au pied que la station vous voit défiler. Chapeau en feutre de laine Gris de chez 1789 Cala, jamais autant on a été fier de porter ce bleu, blanc rouge!

Chic en ville

Dur dur que d'allier chic et montagne. Pour démarrer, un masque qui ne laisse deviner que la moitié du visage, lui même enfouie sous une couche épaisse de crème solaire. Des vêtements « techniques » enveloppant chaque millimètre carré de peau. Un équipement digne du plus grand Robocop transformant les démarches les plus élégantes en boitements anti glam ! Pas facile de ressembler à quelque chose en haute montagne, et pourtant? Une simple touche suffirait avec ce mini sac à dos en sherpa et cuir de chez See by Chloe, la démarche est immédiatement retrouvée avec ces après-ski noirs en nylon/laine à lacets et sangles cloutées W.E Monaco Shadow WP de chez Moon Boot. Sur ou en dehors des pistes, il y a toujours le style qu'il vous faut !

