Gad Elmaleh souffre pour son sosie (et c'est très drôle)

SPORT- On le sait, même si des dizaines de sosies de Gad Elmaleh existent sur terre, il en est un qui lui ressemble particulièrement, et c'est l'humoriste lui même qui le dit. Il s'agit du joueur de football du Milan AC, Riccardo Montolivo.

Ce dimanche 18 février, alors que son équipe décroche un succès très attendu contre l'équipe de la Sampdoria, le milieu international italien a pu goûter à la joie quelque peu particulière de son entraîneur, Gennaro Gattuso, qui lui a tout simplement asséné une grosse claque derrière la tête. Content donc, mais légèrement brutal.

Dites vous que ça, c’est un geste de "tendresse" pour Gennaro Gattuso pic.twitter.com/wxv1EFlXB2 — Scipion (@Scipionista) 19 février 2018

À en voir la tête de l'international italien sur la vidéo, il semblerait qu'il ait été très surpris par cette démonstration de joie (et de force), et il n'est pas le seul.

La vidéo, devenue virale, est même arrivée jusqu'aux yeux de Gad Elmaleh qui a tenu à réagir à propos de son sosie non officiel: "J'ai rien dit mais franchement ça fait mal", a écrit l'humoriste français.

J’ai rien dit mais franchement ça m’a fait mal... https://t.co/x3gTzBUF1f — GAD (@gadelmaleh) 19 février 2018

Une touche d'humour n'a pas échappé aux internautes puisque la réaction a recueilli plus de 26.000 retweets et plus de 27.000 "j'aime" sur Twitter. Certains ont même réagi, comme son ami l'humoriste Malik Bentalha.