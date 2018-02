Un terroriste égyptien arrêté aux Philippines avec un passeport tunisien, selon la police nationale des Philippines

Le directeur général de la police nationale des Philippines, Ronald Dela Rosa, a déclaré dans une conférence de presse tenue hier, l'arrestation d'un présumé terroriste du nom de Fehmi Lassoued alias John Rasheed Lassoned, originaire d'Égypte, ainsi que sa compagne philippine, Anabel Moncera Salipada, lors d'une opération de contre-terrorisme effectuée pendant le week-end.

Selon la police philippine, Fehmi Lassoued aurait été arrêté en possession d'un passeport tunisien -vraisemblablement faux selon les médias locaux- , et serait membre d'une cellule terroriste.

Toujours selon la même source, les suspects ont été arrêtés dans la capitale Manille, au cours d'une perquisition menée par des agents des services de renseignement de la police régionale, en collaboration avec les forces armées Philippines.

Selon la police, Lassoued et Salipada ont rapidement été neutralisés, et ont été arrêtés en possession d'armes à feu, de munitions et de composants divers pour engins explosifs improvisés, tels que des circuits électroniques, des résistances, des condensateurs, des batteries et des raccords de tuyauterie métalliques pouvant servir à fabriquer des bombes tuyau (pipe bomb).

Dela Rosa a également déclaré qu'une enquête est actuellement en cours, afin de déterminer le degré d'implication des deux suspects dans le terrorisme, et leurs différentes liaisons internationales.

En juillet dernier, 450 passeports tunisiens vierges avaient été volés du consulat tunisien à Lyon, un incident qui avait fait l'objet d'une enquête de la Sûreté départementale française, ainsi que le ministère des Affaires étrangères tunisien. Les autorités tunisiennes avaient alors annulé la validité de ces passeports, selon un communiqué du ministère.